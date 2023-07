Mazurska Pętla rowerowa - nowa trasa dla entuzjastów rowerowych przygód na Mazurach Eliza Ciepielewska

Mazurska Pętla Rowerowa to nie tylko trasa rowerowa, to prawdziwa przygoda w otoczeniu malowniczych krajobrazów i fascynujących atrakcji. Dla miłośników aktywnego wypoczynku stanowi niepowtarzalną okazję do poznania jednego z najpiękniejszych regionów Polski. Czy jesteś gotowy, by wsiąść na rower i odkryć uroki Mazurskiej Pętli Rowerowej?