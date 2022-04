Matura z języka polskiego 2022. Przedstawiamy wymagania, lektury i tematy, które trzeba znać. Co będzie na maturze w tym roku?

Matura z języka polskiego 2022 – jak wygląda?

Matura z języka polskiego w części podstawowej odbędzie się 4 maja 2022 roku (środa) o godz. 9.00. Czas na rozwiązanie zadań to 170 minut. Jest to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów. Aby go zdać, trzeba uzyskać minimum 30%.