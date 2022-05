Matura z języka angielskiego trwa. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie? Arkusz CKE i odpowiedzi pojawią się niebawem

Matura z języka angielskiego 2022 rozpoczęła się dzisiaj o godz. 9.00. Co znalazło się w tegorocznym arkuszu? Które zadanie okazało się najtrudniejsze? Jaki był temat dłuższej wypowiedzi pisemnej na języku angielskim? Pierwsi uczniowie zaczynają opuszczać salę egzaminacyjną. W tym tekście znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje na temat matury z angielskiego. Około godz. 14.00 pojawi się tutaj arkusz CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami.

Matura z języka angielskiego 2022. Arkusz i proponowane odpowiedzi

W tym tekście około godz. 14.00 pojawi się arkusz CKE z języka angielskiego. Publikowane będą także proponowane odpowiedzi do zadań.

Uczniowie zaczynają już opuszczać salę egzaminacyjną. Pojawiają się więc pierwsze informacje na temat tego, co znalazło się w arkuszu. Według relacji maturzystów trzeba było napisać e-maila o tym, że zaczęło się jeździć na rowerze do szkoły (w wypowiedzi należało zawrzeć informację, dlaczego zdecydowało się na taki krok, reakcję kolegów/koleżanek, problem związany z jeżdżeniem do szkoły na rowerze, a także propozycję kampanii zachęcające do częstszej jazdy na rowerze). Matura okazała się dla uczniów bardzo łatwa. Więcej opinii i komentarzy uczniów znajdziecie tutaj.

Matura 2022. Język angielski to trzeci obowiązkowy egzamin. Właśnie się rozpoczął

Matura z języka angielskiego 2022 rozpoczęła się dzisiaj o godz. 9.00. Uczniowie na rozwiązanie zadań egzaminacyjnych mają 120 minut. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać to 50. W arkuszu egzaminu z języka angielskiego można spodziewać się zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Maturzyści będą musieli także zmierzyć się z wypowiedzią pisemną (najczęściej jest to e-mail do kolegi lub koleżanki z Anglii).

Zmiana wymagań na maturze 2022. Język angielski będzie łatwiejszy?

Wymagania maturalne się zmieniły. Wszystko przez sytuację związaną z pandemią. Od 2021 roku włącznie egzamin dojrzałości przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z wymaganiami egzaminacyjnymi z języka angielskiego (a także innego języka obcego nowożytnego, który jest zdawany jako przedmiot obowiązkowy):

oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych to A2+ (w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych: B1),

za zadania można uzyskać 50 punktów (w tym 40 za zadania zamknięte i 10 za zadania otwarte),

część ustna egzaminu z języka angielskiego jest nieobowiązkowa,

wymagania egzaminacyjne zawierają ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

Co będzie na maturze z języka angielskiego? Lista zagadnień

Wiele osób zastanawia się, co będzie na maturze 2022. Oczywiście na odpowiedź trzeba poczekać do maja, jednak warto już teraz przejrzeć arkusze z poprzednich lat i przeanalizować typy zadań, które występują na maturze z języka angielskiego. Są one do siebie podobne, warto więc zapoznać się z tym materiałem i go przyswoić.

Matura z języka angielskiego podzielona jest na kilka mniejszych części. W arkuszu maturalnym znajdziemy więc: zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu,

zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych,

zadania, które weryfikują, czy uczeń zna środki językowe,

zadanie, w którym uczeń będzie musiał stworzyć wypowiedź pisemną. Wśród wymagań egzaminacyjnych znalazły się m.in.: posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych (z zakresów tematycznych: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, życie codzienne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technika, świat przyrody),

zdający powinien rozumieć proste komunikaty ustne i pisemne, a także umieć określić główną myśl tekstu,

uczeń powinien umieć stworzyć krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne,

uczeń powinien mieć świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). Ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne, dotyczące matury z języka angielskiego, znajdują się w Informatorze oraz aneksie do Informatora 2022 na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Warto się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do tegorocznej matury.

