Matura z biologii 2022. Pewniaki maturalne na egzamin z biologii. Zadania, które mogą pojawić się na maturze. Te zagadnienia warto znać! Magdalena Konczal

Matura z biologii 2022 rozpocznie się 12 maja 2022 roku o godz. 9.00. Co pojawi się na egzaminie? Trudno powiedzieć, ale warto sprawdzić tzw. pewniaki maturalne, czyli zadania i zagadnienia, które co roku pojawiają się na maturze z biologii. Wyjaśniamy, jakie są najważniejsze tematy występujące na tym egzaminie oraz co powtarzać na ostatnią chwilę. W tym tekście znajdziecie wymagania egzaminacyjne, pewniaki maturalne oraz najczęściej występujące typy zadań.