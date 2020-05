Matura w maju jedynie dla kasztanowców MEMY. Egzaminy maturalne w czerwcu. Tak koronawirus odmienił oblicze matur. Matura 2020 na wesoło

Matura 2020 nie odbędzie się zaraz po majówce. To przełomowa zmiana, gdyż maj zwykle koajrzył się z maturami i kwitnącymi kasztanowcami. W tym roku wszystko jednak wygląda inaczej ze względu na pandemię koronawirusa. Internauci zdążyli już stworzyć memy, które oceniają obecną sytuację.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił, że reżim sanitarny będzie obowiązywał w dotarciu do szkolnych budynków i sal egzaminacyjnych. Maseczka ochronna będzie obowiązkowa dla uczniów, nauczycieli. Przy wejściu do szkół pojawić ma się płyn do dezynfekcji rąk. Maturzyści samego egzaminu natomiast prawdopodobnie w maseczkach pisać nie będą.