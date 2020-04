Matura próbna 2020 matematyka poziom podstawowy. Arkusz CKE. Jakie zadania na maturze online z matematyki 3.04.2020? Kiedy wyniki?

Dyrektor CKE Marcin Smolik zaleca, by uczniowie przystąpili do egzaminu w domu w taki sam sposób, w jaki nastąpiłoby to w szkole – to znaczy bez dodatkowych pomocy dydaktycznych i w czasie, jaki jest przeznaczony na napisanie egzaminu.

Rozwiązane arkusze należy przesłać do nauczyciela w formie e-maila z załącznikiem, aby mógł on sprawdzić odpowiedzi i ewentualnie napisać do nich komentarz. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, CKE zaleca o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole.