Matura 2023 w sesji dodatkowej trwa. Harmonogram egzaminów, wymagania i zasady. Kiedy będą dodatkowe egzaminy pisemne i ustne?

Matura 2023 w sesji dodatkowej rozpoczęła się 1 czerwca 2023 roku o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do czerwcowych egzaminów przystępują uczniowie, którzy nie mogli zdawać matur w sesji głównej, majowej, z powodów zdrowotnych lub losowych. Zobaczcie harmonogram i najważniejsze informacje. Ile osób przystępuje do matur w terminie dodatkowym?

Matura w terminie dodatkowym 2023. Kto może do niej przystąpić?

Do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej mogą przystąpić tylko ci abiturienci, którzy nie mogli go zdawać w sesji głównej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, złożyli w tej sprawie wniosek do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i otrzymali od niego zgodę. Są to zarówno tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia, jak i absolwenci z wcześniejszych roczników.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminów przystępują tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum, i absolwenci szkół branżowych II stopnia zdają maturę w starej formule (Formuła 2015). Z danych przekazanych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że w sesji dodatkowej do egzaminów przystępuje:

327 abiturientów (egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym);

172 osoby (egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym);

474 osoby (egzamin z matematyki na poziomie podstawowym);

204 osoby (egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym);

311 osób (egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym);

344 abiturientów (egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym);

16 osób (egzamin z angielskiego na poziome dwujęzycznym);

10 maturzystów (egzamin z niemieckiego na poziomie podstawowym);

14 osób (egzamin z niemieckiego na poziomie rozszerzonym);

7 abiturientów (egzamin z rosyjskiego na poziomie podstawowym);

17 osób (egzamin z rosyjskiego na poziomie rozszerzonym);

5 osób (egzamin z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym)

1 maturzysta (egzamin z francuskiego na poziomie podstawowym);

6 osób (egzamin z francuskiego na poziomie rozszerzonym);

207 osób (matura z biologii);

211 zdających (matura z chemii);

54 osób (matura z fizyki);

6 abiturientów (matura z filozofii);

113 osób (matura z geografii);

31 osób (matura z informatyki);

54 maturzystów (matura z historii);

13 osób (matura z historii sztuki);

2 osoby (matura z historii muzyki);

50 abiturientów (matura z WOS-u);

1 osoba (język łaciński i kultura antyczna);

1 osoba (język białoruski na poziomie rozszerzonym);

2 osoby (język ukraiński na poziomie rozszerzonym).

W tym roku w sesji dodatkowej nikt nie będzie zdawać egzaminów maturalnych: z języka włoskiego, języka litewskiego, języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego. Nikt nie zadeklarował też zdawania egzaminów z języka białoruskiego, ukraińskiego i hiszpańskiego na poziomie podstawowym, a także zdawania egzaminów z języków niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym.

Harmonogram dodatkowych matur 2023

Dodatkowa maturalna sesja egzaminów pisemnych potrwa do 19 czerwca. Egzaminy – tak jak w sesji głównej – przeprowadzane będą rano (rozpoczną się o godzinie 9.00) i po południu (o godzinie 14.00). 1 czerwca 2023 (czwartek): godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy), 2 czerwca 2023 (piątek): godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),

godz. 14.00 – matematyka (poziom rozszerzony).

5 czerwca 2023 (poniedziałek): godz. 9.00 – język obcy nowożytny, np. angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom podstawowy),

godz. 14.00 – filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki (poziom rozszerzony) 6 czerwca 2023 (wtorek): godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny). 7 czerwca 2023 (środa): godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny). 12 czerwca 2023 (poniedziałek): godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny). 13 czerwca 2023 (wtorek): godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

14 czerwca 2023 (środa):

godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny). 15 czerwca 2023 (czwartek): godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny). 16 czerwca 2023 (piątek): godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 – język polski, kaszubski, łemkowski (poziom rozszerzony). 19 czerwca 2023 (poniedziałek): godz. 9.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy),

godz. 14.00 – języka białoruski i język ukraiński (poziom rozszerzony).

Sesja dodatkowych egzaminów ustnych została zaplanowana na 5-7 czerwca. Terminy egzaminów ustalane są przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Matura w 2023 roku. Wymagania i zasady

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym i dwa lata temu – egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Wszyscy muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne (ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym). Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur w sesji dodatkowej 2023

Wyniki matur ogłoszone zostaną 7 lipca. Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

