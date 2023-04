Matura 2023 bez przecieków? Będą zabezpieczenia: nadajniki i kontrole w szkołach. Tak CKE walczy z przeciekami maturalnymi

Nadajniki w kopertach na maturze 2023. Tak CKE zapobiega przeciekom

– Biorąc pod uwagę doświadczenia lat poprzednich, kiedy dochodziło do mniejszych lub większych wycieków po dostarczeniu arkuszy do szkół, teraz powtarzamy stosowanie nadajników. W momencie otworzenia paczki dostajemy o tym sygnał – poinformował dr Marcin Smolik w rozmowie z TOK FM.

Dodał, że nadajniki nie trafią do wszystkich szkół, ale do tych „co do których okręgowe komisje egzaminacyjne miały wątpliwości, jeśli chodzi o rzetelność przeprowadzania egzaminu w latach ubiegłych”. Zaznaczył też, że do niektórych placówek nadajniki będą trafiać losowo.