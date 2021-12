Matrix 4: Zmartwychwstania w kinach! Gdzie kręcono nowego Matrixa? Oto filmowe lokacje, które możecie odwiedzić

Matrix 4: niespodziewana kontynuacja filmowej trylogii

Matrix miał swoją premierę w 1999 r. Film opowiadał niezwykłą historię Thomasa Andersona, który dowiaduje się, że cała otaczająca go rzeczywistość to ułuda, komputerowa symulacja, stworzona przez złowrogie maszyny do kontrolowania ludzi. Po przebudzeniu przybiera imię Neo i zaczyna walczyć przeciw maszynom, wykorzystując ich własną broń – Matrix, czyli symulację, którą zwykli zjadacze chleba uważają za rzeczywistość.

Film Wachowskich zyskał ogromną popularność i dwa sequele, które jednak przyjęte zostały z ograniczonym entuzjazmem przez fanów. Reżyserki zgodnie uważały, że cała historia została doprowadzona do satysfakcjonującego końca i przez wiele lat odmawiały wszelkim prośbom o kontynuację cyklu.