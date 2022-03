Masz własny ogródek lub działkę? Te czynności musisz wykonać w marcu, aby na wiosnę cieszyć się efektami swojej pracy!

Po pierwsze, prace porządkowe

To, co jest istotne w przygotowaniu ogródka, to prace porządkowe. Muszą być wykonane, zanim przystąpimy do sadzenia i nawożenia. Polski Związek Działkowców przypomina, że przy sprzyjającej pogodzie warto zacząć od usuwania zimowych okryć, zeschniętych liści, połamanych pędów oraz przycinania.

Zadbany trawnik na działce i w ogrodzie

Piękny trawnik to ozdoba każdej działki i ogrodu. Kilka zabiegów pozwoli latem cieszyć się rozlewającą zielenią. Co ważne, należy dobrze wygrabić trawnik, usunąć chwasty i dopiero potem zająć się nawożeniem. Niektórzy wybierają kompost lub nawozy mineralne. Gdy pH gleby jest niskie i spada poniżej 5,5, warto wykonać zabieg wapnowania. Taką czynność można podjąć nawet w lutym i należy pamiętać, aby przez 3-4 tygodnie po niej nie stosować nawozów ani dosiewu trawy.

Marzec - czas sadzenia i przycinania

Co można posadzić w marcu?

Okres przedwiośnia to doskonały moment by zająć się rabatami pod rośliny jednoroczne. Warto wiedzieć, jakie drzewka, warzywa i kwiaty wybierać. Marzec jest niepewnym miesiącem, jeśli chodzi o temperatury powietrza. Dobrze postawić na warzywa, które są odporne na spadki temperatury. To, co można wysiać do gruntu:

marchew,

groch,

bób,

koper,

rzodkiew,

pietruszka.

Na działce i w ogródku można posadzić drzewa i krzewy owocowe, np. wiśnię i czereśnię, a także iglaki. Wielu ogrodników stawia w tym czasie na róże.