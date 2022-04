Masz taką grupę krwi? Może grozić ci rozwój chorób serca! Sprawdź, co jest faktem, a co mitem na temat poszczególnych grup krwi

Czym jest krew?

Czy grupa krwi ma znaczenie?

Grupa krwi związana jest z występowaniem na czerwonych krwinkach białek zwanych również antygenami grup krwi. Warto dodać, że jest ona dziedziczna, wrodzona oraz niezmienna przez całe życie człowieka. Jedyną sytuacją, w której może dojść do zmiany grupy krwi jest przeszczep szpiku kostnego od dawcy z inną grupą krwi, ponieważ to w nim produkowane są erytrocyty.

Oprócz układu głównego, powinno wspomnieć się o układzie Rh . Za grupę Rh+ (około 85 proc. ludności) lub Rh- (około 15 proc. ludności) odpowiada antygen D. Gdy antygen D jest obecny we krwi, klasyfikuje się osobę do grupy Rh+, natomiast gdy go nie ma – do grupy Rh-.

