Masz ogród od północy? Te rośliny będą w nim dobrze rosły. Polecamy kompozycje roślin do północnych ogrodów i innych cienistych zakątków

Ogród po północnej stronie domu lub inne miejsca w cieniu wydają się trudne do zagospodarowania. Często pozostają one puste, ale wcale nie musi tak być. Wbrew pozorom zazielenienie takiego miejsca nie jest trudne, bo choć faktycznie wiele roślin preferuje stanowiska słoneczne, jest też całkiem spora grupa gatunków, które w cieniu czują się doskonale. Podpowiadamy, co posadzić, jeśli mamy ogród od północy i polecamy pomysły na aranżacje cienistych zakątków.