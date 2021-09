Masz kredyt na mieszkanie? Od października raty wzrosną. Oprocentowanie stałe i zmienne idzie w górę

Kredyt na mieszkanie stanie się od października trudniejszy do spłacenia, bo wzrosną raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem – podali eksperci Expander Advisors. Pierwsza podwyżka będzie o zaledwie kilka złotych, jednak należy się spodziewać kolejnych. Praktycznie co miesiąc drożeją też kredyty ze stałym oprocentowaniem.

Kredyt na mieszkanie. Rata wzrośnie, najpierw o kilka złotych

Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, osoby je spłacające mogą od pewnego czasu cieszyć się niskimi ratami. Od zawsze było jednak wiadomo, że prędzej czy później muszą one wzrosnąć. Większość ekspertów sądziła, że stanie się to w związku z podniesieniem stóp procentowych. Tymczasem póki co stopy pozostają na niskim poziomie, za to wzrósł inny ważny wskaźnik.