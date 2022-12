Masz cerę wrażliwą? Zobacz, z jakich zabiegów kosmetologicznych powinnaś skorzystać. Zadbaj o siebie przed świętami

Cera wrażliwa objawia się nieprzyjemnym uczuciem ściągnięcia skóry, podatnością na podrażnienia oraz gwałtowną reakcją na czynniki zewnętrzne, takie jak pogoda, stres, a nawet pikantne potrawy. Przyczyn tego typu skóry może być kilka, ale przede wszystkim jest to zaburzona bariera ochronna naskórka, której zadaniem jest jego zabezpieczenie i zatrzymanie w nim wilgoci. W celu uniknięcia problemów warto sięgnąć po domowe sposoby, ale nie tylko. Skutecznym wsparciem będą profesjonalne zabiegi dostosowane do konkretnych potrzeb.

Jak zadbać o skórę wrażliwą? Zabieg z kwasami zapewnią jej nawilżenie i ochronę

Posiadaczki skóry wrażliwej boją się zabiegów z kwasami, które głównie kojarzą im się z intensywnym złuszczaniem i podrażnieniem cery. Oczywiście wykorzystywanie ich bez odpowiedniej wiedzy może zaszkodzić, ale te dobrane przez specjalistę już nie, a wręcz przeciwnie. Wśród szerokiej gamy kwasów znajdują się takie, które łagodnie, ale skutecznie pielęgnują nadreaktywny naskórek. Mowa tutaj o delikatnych peelingach chemicznych, które działają powierzchownie i ograniczają nieprzyjemne skutki uboczne do zera. Dobrym i skutecznym zabiegiem jest ten z wykorzystaniem kwasu migdałowego. Dedykowany jest on dla cery skłonnej do przesuszania. Dzięki stymulacji produkcji kwasu hialuronowego, zapewnia on skórze odpowiednie nawilżenie. Co więcej, za sprawą antybakteryjnych właściwości, będzie on też pomocny w redukcji zmian trądzikowych, stanów zapalnych czy przebarwień.