Maseczki jak zloto. Lepiej kupić czy uszyć samemu?

W czwartek 16 kwietnia w całym kraju wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Maseczki stają się produktem pierwszej potrzeby. Gdzie je kupić, jak ocenić czy są dobrej jakości? Tego wszystkiego musimy się nauczyć. Ale najważniejsze jest pytanie, ile dziś kosztują?

Maseczki nosić trzeba. Ale gdzie i po co? Od czwartku w miejscach publicznych wszyscy obowiązkowo musimy zakrywać nos i usta. Można to zrobić przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki. W związku z rozporządzeniem, rośnie popyt na maseczki ochronne. Ministerstwo Zdrowia dopuszcza możliwość używania maseczek wykonanych w domu. A co w przypadku jeśli chcemy je kupić, czy są dostępne w sklepach? Ile kosztują? Kup maseczkę nie wychodząc z domu Z dostępnością maseczek na rynku nie jest źle. Gotową maseczkę kupimy np. przez internet. Rzut oka na wyszukiwarkę Ceneo daje nam ogląd na przekrój cen maseczek w sklepach internetowych. Możemy zapomnieć o tanich maseczkach jednorazowych. Najtańsza oferta to 3,90 zł. Najwyżej oceniane maseczki jednorazowe (95 opinii, ocena 4,3 na 5) sprzedawane są partiach 5 sztuk, w cenie 19,50 zł za komplet.

Interesująco wygląda oferta "Maseczka Chirurgiczna 3 Warstwowa Z Gumką 50 Sztuk" od 12,00 zł. Nadzieja jednak pryska, gdy klikniemy w ofertę - 12 złotych to cena za sztukę w wypadku zakupu partii 50 maseczek. Nieco podejrzanie też wygląda oferta sprzedaży maseczek ochronnych z fizeliny, oznaczonych jako "produkt polski", która zilustrowana jest fotografią młodej Azjatki w maseczce.

Może więc lepiej zainwestować w maseczkę wielorazową? Mając na uwadze, że wymagają one regularnej wymiany i przepierki, powinniśmy zakupić przynajmniej kilka. Nie licząc kosztów przesyłki, ceny maseczek z 2 warstw bawełny i fizeliny kosztują od 7 złotych w górę. Bardziej opłaca się zakup hurtowy - za pakiet 10 maseczek higienicznych z wiskozy, włókniny i poliestru kosztuje około 60 zł.

Jeśli chcemy zakupić maseczkę wykonaną z bardziej fantazyjnego materiału (w tym z ludowym wzorem łowickim), to musimy się przygotować na wydatek rzędu 18-50 złotych. Oczywiście, możemy zakupić także maski designerskie, które kosztują nawet kilkaset złotych. Chronią one jednak tak samo i również wymagają regularnej zmiany i przepierania. Do zakupu musimy doliczyć czas i koszty wysyłki.

Kup maseczkę w drodze po mleko Jeśli jesteśmy zwolennikami zakupów stacjonarnych, to maseczkę powinniśmy dostać "tuż za rogiem". Sprzedaż maseczek jednorazowych prowadzona jest od 15.04 przez sieć sklepów Żabka. Maseczki będą dostępne w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 złotych za pakiet (1,62 za sztukę). Firma, wraz z franczyzobiorcami, podjęła decyzję o rezygnacji z marży z ich sprzedaży. Jest to sytuacja korzystna dla konsumentów - pojawienie się 8 mln tanich maseczek na rynku wpłynie na ceny innych produktów przeznaczonych do ochrony osobistej. Maseczki przeznaczone są dla osób dorosłych i są zgodne z normą EN149. Każdy klient będzie mógł się zaopatrzyć w jedną paczkę. Jednocześnie Poczta Polska wprowadzi sprzedaż maseczek wielokrotnego użytku - najpóźniej 20 kwietnia. Będzie można je zakupić w cenie 9.99 zł za sztukę, co stanowi konkurencyjną cenę dla maseczek sprzedawanych online. Pakiet pięciu sztuk, możliwy do zakupienia online w pocztowym sklepie internetowym kosztuje 49,95 zł.

A może zrób to sam? W tej sytuacji warto zastanowić się, czy nie warto wykonać maseczki samodzielnie. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla większych rodzin. Pamiętajmy, że każda osoba, która musi wychodzić czasem z domu, powinna posiadać przynajmniej dwie maseczki. Jeśli musimy wyjść z domu na dłużej, pamiętajmy, że musimy regularnie zmieniać maseczkę - zawilgotniała nie będzie nikogo chronić. Przypominamy przy tym, że obowiązek dostarczenia pracownikom środków ochrony osobistej leży po stronie pracodawcy.

Jeśli jednak zdecydujemy się na uszycie własnych maseczek - nie jest to wysoki koszt. Wprawdzie ceny bawełny i gumek elastycznych poszły znacznie w górę (w niektórych sklepach nawet o 700% w stosunku do okresu przed epidemią), jednak cały czas jest to opłacalna opcja. Jak szacuje Magdalena Bazan, koordynatorka akcji #opolskiekrawcowe: Koszt prostych materiałów na produkcję maseczek dla czteroosobowej rodziny (po 2 na głowę) wyniesie ok. 20 złotych. Do zaopatrzenia 4 osób wystarczy nam mniej niż 1 metr bieżący czystej tkaniny.

Do uszycia maseczek na nasze domowe potrzeby możemy użyć też bawełny, którą posiadamy w domu. Warto jednak pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, przez tą tkaninę będziemy oddychać - musi być ona z naturalnego, atestowanego materiału. Może być to bawełna pościelowa, ale już nie t-shirt z sieciówki made in china. Po drugie, musi być to nowy materiał - sprana tkanina straci swoją gramaturę i nie będzie tak dobrze chronić.

Przestrzegając tych zasad, mamy szansę na stworzenie domowej maseczki ochronnej. Z łatwością znajdziemy darmowy wykrój i tutorial, który nauczy nas wykonania maseczki krok po kroku. Do najpopularniejszych samouczków należy instrukcja Mility Nikonorov, projektantki ze Szczecina. Zobacz wideo poniżej.

Pamiętajmy jednak, że niezależnie od tego, czy maseczkę zakupimy, czy uszyjemy, koniecznie pamiętajmy o odpowiednim jej użyciu! Zapamiętajmy, że raz użytą maseczkę należy dokładnie uprać zgodnie z instrukcją producenta lub autora instrukcji uszycia i wysuszyć.

Pamiętajcie, obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje od 16 kwietnia w: w środkach publicznego transportu zbiorowego i podczas wspólnych przejazdów samochodem (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących pojazdem),

w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach,

na terenach zielonych (w tym parkach i promenadach) i w lasach.