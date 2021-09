Masaż twarzy ogórkiem gwarancją nieskazitelnej cery. Taka pielęgnacja to hit! Tiktokerki oszalały na punkcie mrożonego ogórka!

„Stosowałam trik z zamrożonym ogórkiem przez dwa tygodnie, rano i wieczorem. Tak wygląda moja cera po przebudzeniu. Czuję się niesamowicie. Po prostu kroję kawałek ogórka i wcieram go w skórę. To sprawiło, że zniknął mi trądzik. Pomaga też na worki pod oczami” – przekonuje tiktoterka

Ogórek już dawno temu stał się składnikiem wielu kosmetyków, a jego nieocenione działanie na opuchliznę oczu jest nie do podważenia. Jak się okazuje, można go zastosować również w inny sposób, np. wykonując za jego pomocą masaż twarzy!

Ogórek w większości składa się z wody, zawiera też witaminę C, cenne mikroelementy, enzymy zmiękczające naskórek oraz substancje o delikatnym działaniu rozjaśniającym i redukującym przebarwienia. Tonizuje też skórę.

Masaż twarzy zamrożonym ogórkiem – jak go wykonać?

Do wykonania tego zabiegu potrzebujesz ogórka, którego trzeba dokładnie umyć i przekroić nożem na pół, po czym włożyć go do zamrażalki na kilka godzin. Zamrożone warzywo używaj do wykonania codziennego masażu twarzy, który powinien trwać około 10 minut. W ten sposób uzyskasz zregenerowaną, lśniącą, nawilżoną i miękką skórę. Dodatkowo masaż wykonany zamrożonym ogórkiem zniweluje opuchliznę na twarzy!