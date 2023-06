Marvel's Spider-Man 2 z oficjalnymi screenshotami. Kiedy premiera? Cena, fabuła i wszystko, co wiemy o nadchodzącej kontynuacji hitowej gry

Co już wiemy o Marvel's Spider-Man 2?

Marvel's Spider-Man 2 - premiera

Z kolei aktor głosowy wcielający się w Petera Parkera, czyli pierwszego Spider-Mana, podczas sesji AMA (ang. Ask Me Anything - zapytaj mnie o cokolwiek) na Reddicie powiedział, że nagrania głosowe zostały już zakończone . Jest to kolejna przesłanka pokazująca, że wrześniowy termin prawdopodobnie zostanie zrealizowany.

Kontynuując trend przenoszenia swoich marek kilka lat po premierze na komputery PC Sony ogłosiło podczas czerwcowego State of Play, że zarówno Marvel's Spider-Man Remastered jak i DLC The City That Never Sleeps zawitają na tę platformę. Pozwala to domniemać, że kilka lat po swojej premierze Marvel's Spider-Man 2 również zawita na komputery osobiste.