Marvel - 5 i 6 faza ogłoszone! Jakie produkcje zobaczymy do 2025 roku?

To jeszcze nie koniec

Każdego roku podczas wydarzenia cyklicznego Comic Con w San Diego prezentowane są nowości szeroko powiązane z komiksami. To oznacza mnóstwo ciekawostek m.in. dla fanów superbohaterów, a jak wiadomo, jednym z przodowników w tej dziedzinie jest Marvel. Ten z kolei wprost „błyszczał” w tym roku i przyćmił większość zaprezentowanych tematów. Nic jednak dziwnego, bowiem ku zaskoczeniu wszystkich producent ujawnił nadchodzące tytuły 5 i 6 fazy MCU, plany związane z rozwojem marki, daty premier i najnowsze zwiastuny. To robi wrażenie.

W tym roku Marvel kończy tzw. 4 fazę MCU, a w jej ramach czekamy jeszcze na kilka premier. Nie wszystkie z planowanych produkcji wzbudziły dotychczas równy entuzjazm, więc firma postanowiła podsycić zainteresowanie i trzeba przyznać, że im się to udało.

Mecenas She-Hulk

Zacznijmy więc od serialu, co do którego wiele osób ma wątpliwości, ale jak się okazuje, prawdopodobnie zupełnie niepotrzebnie. Mecenas She-Hulk wygląda bowiem całkiem ciekawie zarówno na ostatnim, jak i najnowszym zwiastunie zaprezentowanym w San Diego. Premiera serialu zaplanowana jest na 17 sierpnia 2022 roku i pojawi się na platformie Disney Plus.