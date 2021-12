Marta Wierzbicka na rajskich wakacjach. Gwiazda wypoczywała w Omanie. Zobaczcie zdjęcia

Wierzbicka jest również popularną influencerką. Profil 30-latki na Instagramie obserwuje prawie 280 tys. osób. W mediach społecznościowych pokazuje fanom swoje życie prywatne, opowiada o pracy i dzieli się relacjami z egzotycznych podróży, które odbywa regularnie.

Na kolejną wycieczkę Marta Wierzbicka postanowiła wybrać się przed świętami Bożego Narodzenia. "Błyskawicznie zleciał ten weekend, wczoraj praca dzisiaj relaks, a jak u Was? Prezenty ogarnięte? Pierogi ulepione? Ja się szczerze przyznam, że jeszcze nic nie tknęłam w kontekście świąt, a to dlatego, że zaraz wyjeżdżam. Dodam tylko, że do ciepłego miejsca, nie mogę się doczekać" - zapowiadała w połowie grudnia.