Maria Dębska ambasadorką Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce: "Podziwiam ich za wielką pracę i jeszcze większe serce"

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce prowadzi kampanię "Nie dla wszystkich dzieci święta brzmią tak samo", w której apeluje o pomoc dla porzuconych i osieroconych dzieci, a także o zgłoszenia osób, które chcą pracować jako rodzice zastępczy SOS. By głos organizacji był bardziej słyszalny, dołączają do niej nowi Ambasadorzy SOS, którzy pomagają spełnić świąteczny cud.

Tuż przed świętami do grona znanych i lubianych, propagujących idee SOS, dołączyła aktorka młodego pokolenia, Maria Dębska. Z tej okazji odwiedziła SOS Wioskę Dziecięcą w Kraśniku. "Jest mi ogromnie miło, że dołączyłam do grona ambasadorów SOS Wiosek Dziecięcych. Jestem szczęśliwa, że będę mogła wspierać działania stowarzyszenia, które podziwiam za ich wielką pracę i jeszcze większe serce. Żeby poznać i zrozumieć działanie Wiosek pojechałam do Kraśnika, gdzie wytłumaczono mi na czym polega życie tam, jak dzieci trafiają do Wiosek, jak wygląda ich wychowanie, kształcenie, praca terapeutyczna. Odwiedziłam Mamę SOS panią Małgosię i sześcioro dzieci które wychowuje: Oliwkę, Kacpra, Cypriana, Karolinkę, Darię i Kubę. Zjedliśmy pyszny obiad przygotowany przez Mamę, Ciocię i dzieci. Miałam szanse spędzić z tymi wspaniałymi dzieciakami trochę czasu, porozmawiać, obejrzeć ich pokoje i doświadczyć niesamowitego ciepła, które w tym domu wytworzyła przy pomocy Wioski pani Małgosia. Poszłam z dziećmi na próbę Jasełek, byli absolutnie wspaniali. Na koniec odwiedziłam Program "SOS Rodzinie", gdzie rodziny w trudnej sytuacji, mogą uzyskać wsparcie. Spotkanie z dziećmi, ale też pracownikami Wioski SOS było dla mnie niezwykle wzruszające i dało mi sporo wiedzy, dzięki której będę mogła pełniej i intensywniej wspierać działanie Stowarzyszenia" -mówi Maria Dębska.