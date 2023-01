Marchewka z groszkiem jak u babci. Przepis na apetyczny dodatek do kotletów mielonych. Dzieci będą zachwycone

Marchewka z groszkiem – przepis na tradycyjny dodatek do obiadu

Marchewka z groszkiem była kulinarnym hitem w czasach PRL-u. W książkach kulinarnych wydawanych w latach 80. XX wieku częstym składnikiem dodawanym do warzyw na ciepło była zasmażka. Ona nadawała gęstości i kremowej konsystencji. Sprawdź przepis na pyszną marchewkę z groszkiem.

Jak zrobić marchewkę z groszkiem?

Można też wcześniej przygotować wersję zasmażaną, rozgrzewając masło na patelni i wsypując do niego łyżeczkę mąki. Taką zasmażkę należy mieszać przez około minutę. Gotową należy dodać do ugotowanej marchewki z groszkiem i dokładnie wymieszać.

Sposób podania

Marchewka z groszkiem na ciepło pasuje do wielu dań kuchni polskiej. Polecamy do pieczonej karkówki, kotletów z mięsa mielonego, kotletów z kaszy gryczanej, panierowanej mortadeli lub do zrazów.