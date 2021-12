Mapa świata inna niż wszystkie. Darmowa strona internetowa pozwala porównać rzeczywisty rozmiar krajów. Jak Polska wypada na tle innych?

Strona The True Size Of pozwala przesuwać po mapie kontury krajów. Program przelicza ich rzeczywistą skalę, tak by można było porównać rozmiary krajów bez zniekształceń, typowych dla zwykłych dwuwymiarowych map. Choc na tzw. mapie Merkatora Grenlandia wydaje się wielka jak cały kontynent, w rzeczywistości jest tylko ok. 7 razy większa od Polski.

The True Size Of, Mapy Google, INEGI, NASA,TerraMetrics