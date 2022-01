Malta zima 2022. Tanie loty z Warszawy do Valletty. Pogoda, atrakcje, plaże, zabytki. Co warto zobaczyć? Obostrzenia i zasady wjazdu

Piękne plaże, łagodny klimat i liczne zabytki co roku przyciągają setki turystów na Maltę, nie tylko w sezonie letnim. Teraz decyzja o wyjeździe może stać się jeszcze prostsza, bo tanie linie lotnicze zapewniają zimowe połączenie z Warszawy do Valletty - najbardziej słonecznej stolicy Europy. Z powodu obostrzeń związanych z koronawirusem, urlop na Malcie bez kwarantanny jest możliwy tylko dla osób zaszczepionych. Sprawdź aktualne obostrzenia na Malcie w sezonie zima 2022.

Malta 2022 - tanie loty

Gdy w Polsce pada deszcz, a temperatury zaczynają spadać poniżej zera, na Malcie wciąż jest ciepło i słonecznie. A to tylko jeden z powodów, dla których warto zaplanować zimowe wakacje na tej śródziemnomorskiej wyspie. Kolejny powód dały linie lotnicze Ryanair, ogłaszając, że do zimowej siatki lotów dołączyło połączenie Warszawa - Valletta. Samoloty do stolicy Malty będą odlatywać z Modlina trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty. Lot z Warszawy do Valletty trwa trzy godziny, a ceny biletów w obie strony zaczynają się od 200 zł. Mike Nahlii/Unsplash

Malta - wakacje

Malta to wyspiarskie państwo położone na Morzu Śródziemnym - 81 km na południe od Sycylii, 286 km na północny-wschód od Tunezji i 340 km na północ od Libii. To archipelag składający się z trzech głównych wysp:

Malty

Gozo

Comino Poza nimi do Malty należy również szereg mniejszych wysepek (m.in. Wyspa Manoela, Wyspa Św. Pawła, Cominotto, Filfla, Fungus Rock, Halfa Rock), mikrowysepek i wystających z wody skał.

Malta - pogoda. Temperatura jesienią, zimą, wiosną i latem

Klimat Malty pozwala cieszyć się urokami wyspy przez cały rok. Archipelag znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego typu śródziemnomorskiego. Lato jest tu długie i ciepłe (czasem gorące), a zima krótka i łagodna. Najzimniej na Malcie jest w styczniu i lutym, ale nawet wtedy na Malcie nie zobaczymy śniegu ani nie doświadczymy przymrozków. W najchłodniejszych miesiącach temperatury wahają się między 13 a 20°C w dzień i między 7 a 13°C w nocy.

Od połowy kwietnia do końca listopada w ciągu dnia temperatura rzadko spada poniżej 20°C. Najcieplej jest w sierpniu - od 28 do 34°C (w nocy ok. 23°C). Temperatura wody sięga wtedy 26°C.

Na Malcie deszcz pada tylko przez kilkadziesiąt dni w roku - prawdopodobieństwo bezchmurnej słonecznej pogody wynosi 71 proc. w skali roku. Valletta to najsłoneczniejsza stolica Europy, przez cały rok jest tu też zielono. Nic dziwnego, że w rankingu Quality of Life Best Climate Index archipelag został ogłoszony państwem z najlepszym klimatem na świecie. MargaretKing/Pixabay

Malta - atrakcje. Co zobaczyć na wyspie? Zabytki, plaże, atrakcje naturalne

Malta to kraj z niezwykle ciekawą, bogatą historią. Początki cywilizacji sięgają tam 5200 r. p.n.e., gdy wyspy zaczęli zasiedlać osadnicy z Sycylii. Przez stulecia Malta przechodziła z rąk do rąk - była kontrolowana m.in. przez Fenicjan, Kartagińczyków, Rzymian i Arabów. W XVIII w. wyspę zdobyli Egipcjanie, a w XIX w. została ustanowiona kolonią brytyjską. Republika Malty została proklamowana w 1974 r.