Malediwy na jesień i zimę. Kiedy jechać, co zobaczyć? Ceny all inclusive, najciekawsze atrakcje, pyszne jedzenie

Malediwy to jedna z najpopularniejszych turystycznych destynacji. Piękna pogoda, czysta woda, białe plaże, a do tego szeroki wybór luksusowych hoteli czynią z Malediwów magnes na spragnionych wypoczynku. Ile kosztują wakacje all inclusive na Malediwach jesienią i zimą 2023/24? Kiedy najlepiej pojechać i co zobaczyć w tym egzotycznym kraju? Podpowiadamy! Zapraszamy do przewodnika po Malediwach na jesień i zimę.

Malediwy to prawdziwy raj dla entuzjastów sportów wodnych, pięknych pejzaży, owoców morza i – przede wszystkim – luksusowych kurortów, oferujących turystom wszystko, od apartamentów nad oceanem, przez odnowę biologiczną, po zajęcia z jogi i medytacji. Jesień i zima to świetna pora na urlop na Malediwach. Sprawdźcie, co trzeba zabrać na Malediwy, jakie są ceny wycieczek all inclusive, co warto zobaczyć i zjeść.

Zasady wjazdu na Malediwy. Czy są potrzebne wizy?

By dostać się na teren Republiki Malediwów, turyści z Polski muszą mieć przy sobie: Paszport ważny jeszcze co najmniej miesiąc

Wypełniony na 96 godzin przed wylotem formularz podróżnika, dostępny online.

Bilet powrotny

Dowód rezerwacji hotelowej. Te dokumenty pozwolą wam uzyskać za darmo wizę turystyczną, ważną przez 30 dni. Wizę dostaje się od ręki na lotnisku w Male. Malediwy na mapie Kraj leży na Oceanie Indyjskim, najbliżej Indii i Sri Lanki.

Czy są jakieś obostrzenia COVID na Malediwach?

Jesienią i zimą 2023/24 na Malediwach nie obowiązują już żadne obostrzenia COVID. Sektor turystyczny odpowiada za ogromną część budżetu Republiki Malediwów. Dlatego wyspiarskie państwo otworzyło swoje granice dla turystów tak szybko, jak tylko sytuacja pandemiczna COVID-19 została mniej więcej opanowana. Już od połowy lipca 2020 r. rząd Malediwów wznowił wydawanie wiz turystycznych, co przyciągnęło na wyspy wielu spragnionych słońca urlopowiczów.

Malediwy na jesień i zimę: klimat, pogoda, kiedy najlepiej pojechać?

Malediwy to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych i urlopowych na świecie. To niewielkie wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim, zajmujące łącznie raptem 300 km kwadratowych. Ta powierzchnia podzielona jest między 26 atoli koralowych, które w sumie zawierają 1190 wysp i wysepek. Tylko 300 wysp jest zamieszkałych przez ludzi. Najwyższe wzniesienie kraju ma… nieco mniej niż 3 m n.p.m. Malediwy to najniżej położone państwo na świecie, żywo zainteresowane walką ze zmianami klimatu, które grożą mu zalaniem po podniesieniu się poziomu wód w oceanach.

Na Malediwach żyje ok. 300 tys. osób, z czego ćwierć w głównym i największym mieście kraju, stolicy Male. Wiele wysp na Malediwach stanowi prywatną własność. Stoją na nich hotele, kurorty i osiedla domków gościnnych, w których mogą zatrzymywać się turyści. Malediwy słyną z domków, które są tak naprawdę luksusowymi willami. Stoją albo na plaży, albo na palach bezpośrednio nad wodami Oceanu Indyjskiego. Photo by Rayyu Maldives photographer on Unsplash Klimat i pogoda na Malediwach

Na Malediwach panuje klimat tropikalny, temperatury są wysokie, a wilgotność duża. Jesień na Malediwach to nadal pora deszczowa. W październiku i listopadzie temperatury utrzymują się powyżej 25 stopni Celsjusza, ale dość często pada deszcz. To jednak dobra pora, by skorzystać z licznych atrakcji dla miłosników aktywnego wypoczynku, oferowanych na Malediwach. Od grudnia do marca trwa pora sucha, wtedy temperatury są przyjemnie ciepłe, ale nie przesadnie gorące (do 30 stopni Celsjusza), prawie nie pada deszcz. Pora sucha uchodzi za najlepszą dla turystów spoza strefy tropikalnej, którym zbytnie gorąco i wilgotność panujące latem mogą dawać się we znaki. Między grudniem a kwietniem przypada więc na Malediwach szczyt sezonu turystycznego. Wtedy też ceny są stosunkowo najwyższe. Malediwy to wymarzony kierunek, by uciec z Polski przed zimnem i pluchą. Można się tu zrelaksować i wybawić. Kraj ma bardzo bogatą ofertę aktywnego wypoczynku. Photo by Serey Kim on Unsplash

Najtańsze all inclusive na Malediwach na jesień i zimę 2023/24

Malediwy to kierunek wymarzony dla osób chcących odpocząć w luksusie, na białych plażach pod turkusowym niebem, wśród szumu palm, nurkować w czystych wodach i cieszyć się tutejszą zdrową kuchnią. Niestety, jakość idzie w parze z ceną. Malediwy uchodzą za dość drogi kraj.

Poniżej zamieszczamy ceny najtańszych wycieczk all inclusive na Malediwy z wylotami z Polski na jesień i zimę 2023/24. Październik 4-12 października, wycieczka objazdowa Ahoj Malediwy! z biurem Itaka, 8529 zł za osobę.

6-13 października, Atol Male z biurem Coral Travel, 8360 zł za osobę (najtaniej).

10-17 października, Atol Ari z biurem Coral Travel, 855 zł za osobę. Listopad 1-9 listopada, Atol Baa z biurem Itaka, 9029 zł za osobę.

8-16 listopada, Atol Male z biurem Itaka, 8119 zł za osobę (najtaniej).

17-24 listopada, Atol Raa z biurem Coral Travel, 9044 zł za osobę. Grudzień 11-19 grudnia, Atol Male z biurem Exim Tours, 8870 zł za osobę (najtaniej).

11-19 grudnia, Atol Male z biurem Ecco Holiday, 9036 zł za osobę.

11-19 grudnia, Atol Male z biurem Exim Tours, 9079 zł za osobę.

Styczeń 2024 11-18 stycznia, Atol Male z biurem Coral Travel, 10142 zł za osobę.

22-30 stycznia, Atol Male z biurem Exim Tours, 9898 zł za osobę (najtaniej).

24 stycznia - 1 lutego, Atol Male z biurem Coral Travel, 10407 zł za osobę. Luty 2024 5-13 lutego, Atol Male z biurem Coral Travel, 10367 zł za osobę (najtaniej).

6-14 lutego, Atol Male z biurem Exim Tours, 11135 zł za osobę.

7-14 lutego, Atol Male z biurem Prima Holiday, 11115 zł za osobę.

Jak widać z powyższego zestawienia, najtańsze wycieczki all inclusive na Malediwy możemy wykupić z terminami na październik i listopad. Ceny rosną od grudnia, najwyższe są w lutym. Pamiętajcie, że polska zima to szczyt sezonu turystycznego na Malediwach.

Możecie sprobować zorganizować sobie wycieczkę na Malediwy sami za mniejsze pieniądze. Zajrzyjcie do naszego poradnika, jak zarezerwowac tani lot na Malediwy. Malediwy to idealny kierunek, by uciec przed jesienią i zimą. 12019, pixabay.com

Malediwy: informacje praktyczne

Szczepienia. Przed wylotem na Malediwy dobrze jest zaszczepić się przeciwko żółtaczce (WZW), tyfusowi i cholerze, no i szczepienie przeciw koronawirusowi może ułatwić poruszanie się po wyspach. Co zabrać? Na wakacje na Malediwach dobrze jest zabrać ze sobą przejściówkę do gniazdka. Malediwskie gniazdka są inne niż w Polsce, typu brytyjskiego, z napięciem 220 V i częstotliwością 50 Hz.

Trzeba też pamiętać o podstawowym wyposażeniu na wycieczkę w tropiki: kremie z filtrem, nakryciu głowy, okularach przeciwsłonecznych, repelencie na owady. W porze deszczowej przyda się parasol lub lekki płaszcz przeciwdeszczowy. Ile trwa lot i jaka jest strefa czasowa? Samoloty z Polski na Malediwy startują z Warszawy, Krakowa, Gdańska i Katowic. Samoloty czarterowe dla turystów korzystających z ofert typu all inclusive najczęściej startują z Warszawy. Lot trwa ok. 13-15 godzin, trzeba przygotować się na przesiadki, bo nie ma bezpośrednich połączeń. Na Malediwach obowiązuje inna strefa czasowa niż w Polsce. Jest tam o 4 godziny później niż u nas. Obyczaje i obyczajność. Malediwy są krajem islamskim. Według konstytucji wszyscy obywatele muszą być muzułmanami (sunnitami). Turyści mogą jednak praktykować swoją religię, ale tylko w obrębie pokoi hotelowych.

Spędzając wakacje na Malediwach poza kurortami turystycznymi czy osiedlami domków gościnnych, trzeba pamiętać o tym, by ubierać się skromnie i nie epatować golizną.

Spędzając wakacje na Malediwach poza kurortami turystycznymi czy osiedlami domków gościnnych, trzeba pamiętać o tym, by ubierać się skromnie i nie epatować golizną.

Poza terenem hoteli i kurortów na Malediwach nie sprzedaje się i nie spożywa alkoholu. Jeden z uroków wypoczywania na Malediwach polega na zamieszkiwaniu w krytej strzechą chacie (wyposażoną we wszystkie wygody), stojącej na palach w wodach Oceanu Indyjskiego. romaneau, pixabay.com

Ceny na Malediwach. Czy jest drogo?

Walutą na Malediwach jest rupia malediwska (MVR, dzieląca się na 100 lari). 1 rupia odpowiada ok. 28 polskim groszom.

Nie ma obowiązku wymiany waluty na Malediwach. Można swobodnie posługiwać się np. dolarami amerykańskimi czy euro, zwłaszcza gotówką, którą można płacić wszędzie.

Ceny na Malediwach są dość wysokie, zwłaszcza jeśli zamierzamy lub musimy spędzić wakacje tylko w obrębie turystycznego kurortu. Poza hotelami ceny bywają różne. Na przykład za posiłek w tańszej restauracji zapłącimy ok. 24 zł, za butelkę wody 1,5 l trzeba z reguły zapłacić ok. 1,76 zł, za kawę ok. 11,30 zł, za butelkę wina 34 zł. Bilet na bus kosztuje ok. 3 zł.

Co warto zobaczyć na Malediwach? Główne atrakcje kraju

Na Malediwach każdy znajdzie coś dla siebie. Główny urok Malediwów leży w ich ciepłym klimacie, pięknej przyrodzie i luksusowych hotelach oraz domkach gościnnych (guesthouses), przygotowanych dla turystów. Baza turystyczna Malediwów wprost zapiera dech w piersiach. Można tu mieszkać w niespotykanych nigdzie indziej apartamentach niemal dosłownie zawieszonych nad turkusowymi wodami oceanu, można jeść w restauracjach ulokowanych jakimś cudem w koronach drzew, można wreszcie oddawać się wielu sportom i aktywnościom wodnym. Dzięki czystym wodom i obfitości koralowców Malediwy to prawdziwy raj dla entuzjastów nurkowania i snorkelingu.

Poniżej prezentujemy najważniejsze atrakcje Malediwów, miejsca warte zobaczenia, rozrywki i zajęcia godne wypróbowania oraz lokalne potrawy, których trzeba posmakować. Muzeum i meczet w Male Stolica Malediwów leży na Male Island w atolu Kaafu (jeden z Atoli Centralnych). Liczy nieco ponad 140 tys. mieszkańców. To największe, a wielu powiedziałoby nawet, że jedyne prawdziwe miasto na Malediwach. W stolicy znajdują się jedyne w całym kraju supermarkety z prawdziwego zdarzenia, w pełni wyposażony szpital, a także wiele malowniczych historycznych budowli i miejsc wartych odwiedzenia, jak np. Muzeum Narodowe i meczet Male Kuhuru Miskiiy z minaretem w kształcie latarni morskiej. Stojący w mieście pomnik upamiętnia 108 ofiar huraganu, który nawiedził Malediwy w 2004 r. Niestety, zgodnie z obecnymi zasadami epidemicznymi turyści nie powinni przebywać w Male ani jego bezpośrednim sąsiedztwie, bo miasto stanowi główne na Malediwach ognisko koronawirusa. Zwiedzanie Male należy więc odłożyć na lepsze czasy. Male to główne i największe miasto Malediwów. Działa tu szpital, supermarkety, Muzeum Narodowe i największy w kraju meczet. Niestety, w dobie pandemii koronawirusa Male jest niedostępne dla turystów. Photo by Ishan @seefromthesky on Unsplash Ruiny buddyjskich kaplic

Ludność Malediwów aż do XII w. n.e. wyznawała buddyzm. Choć najprawdopodobniej religia dotarła tutaj z Indii i Sri Lanki, archeologiczne pozostałości wskazują, że na Malediwach praktykowano buddyzm tradycji mahajany, a nie therawady. Po tym, jak na wyspach zatriumfował islam, z ośrodków buddyjskich pozostały tylko malownicze ruiny kaplic, które podziwiać można na wielu atolach. Jeszcze i dziś buddyjskie pamiątki na Malediwach budzą silne emocje wśród pobożnych muzułmanów. W 2012 r. grupa ekstremistów wdarła się do Muzeum Narodowego w Male i potłukła statuy Buddy. Dziś Malediwy to kraj niemal w 100% muzułmański. Przed XII w. n.e. kwitł tu jednak buddyzm. Na zdjęciu widać pozostałości buddyjskiego klasztoru na atolu Kaafu.



Autor zdjęcia: CRC43, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 CRC43, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Luksusy Hurawalhi Island Resort To kompleks hotelowy ulokowany na prywatnym atolu Lhaviyani. Stanowi ucieleśnienie luksusowej oferty turystycznej Malediwów, ale na wyspach znaleźć można także inne podobne ośrodki. Jest tu prywatna plaża, spa, kort tenisowy, baseny, a przede wszystkim osiedle charakterystycznych domków gościnnych na palach, których lokatorzy mogą właściwie moczyć nogi oceanie, gdy usiądą na progu. Hurawalhi ma też największą na świecie podwodną restaurację. Niestety, luksus kosztuje – dla turystów z Polski Hurawalhi najczęściej jest tylko przystankiem zorganizowanych wycieczek po luksusowych hotelach Malediwów. Ceny takich wycieczek zaczynają się od 20 tys. zł za ok. 10 dni.

Nurkowanie wokół Huvadhoo Atoll To największy atol Malediwów, zlokalizowany w rejonie Atoli Południowych. Uchodzi za Mekkę dla nurków. Tutejsza rafa koralowa jest wyjątkowo rozbudowana, wody czyste i głębokie. Można tu obserwować wielką różnorodność morskiego życia, a nawet kolosalne rekiny wielorybie, które lubią przebywać w tutejszych ciepłych wodach.

Inne popularne wśród nurków atole to m.in. Ari, Thilas, Hukreuli Faru, Raa i Baa. Za najpiękniejsze plaże uchodzą z kolei te na wyspach Bandos, Villingili i Meeru. Island hopping Jedną z popularnych atrakcji Malediwów jest po prostu pływanie między wyspami wynajętą łodzią w poszukiwaniu najpiękniejszych zakątków, dziewiczych plaż, najlepszych miejsc do nurkowania, surfingu lub kitesurfingu czy ławic bawiących się delfinów. Można też przyglądać się zwykłemu życiu lokalnych społeczności, np. rybakom na Fisherman Island, nadal łowiącym ryby tak, jak robili to ich przodkowie przed wiekami. Do najpopularniejszych atrakcji Malediwów należało "skakanie z wyspy na wyspę" - island hopping na wynajętych łodziach. Niestety, w dobie pandemii koronawirusa przemieszczanie się między wyspami zostało ograniczone, a turyści muszą się trzymać hoteli i kurortów. Photo by Amd Creation on Unsplash

Co zjeśc na Malediwach? Unikalna wyspiarska kuchnia

Tradycyjna kuchnia Malediwów nazywa się Dhivehi i opiera głównie na owocach morza, co nie może dziwić – nie ma tu wiele uprawnej ziemi, za to oceanu jest ile kto chce.

Ulubionymi rybami mieszkańców Malediwów są tuńczyki i makrele. Z tuńczyków robi się np. bulion garudiya, dodawany do innych potraw lub spożywany jako zupa. Z tuńczyka robi się tutaj nawet placki (masroshi). Królową stołów jest ośmiornica, a księciem homar. Na Malediwach tradycyjnie spożywa się dużo ryżu, doprawionego przyprawami sprowadzanymi z Indii (imbir, kurkuma, chili). Jedzenie jest najczęściej bardzo pikantne. W ramach słodkości można najeść się miejscowych tropikalnych owoców. Najpopularniejsze są banany, ananasy i kokosy, nie brakuje papai, marakuj i mango. Z kokosa robi się np. ciasto aluvi boakibaa. Wariant kulhi boakibaa to ciasto na bazie – nie zgadniecie – tuńczyka. Tradycyjna kuchnia Malediwów nazywa się Dhivehi i opiera głównie na owocach morza. Ulubioną rybą jest tuńczyk, z którego robi się nawet ciasta. Mieszkańcy chętnie jedzą też ośmiornice i homary. Potrawy są najczęściej ostre za sprawą licznych przypraw, sprowadzanych z Indii. Photo by Shaafi Ali on Unsplash