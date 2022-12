Makijaż zemsty inspirowany księżną Dianą jest hitem na TikToku. Zobacz, jak go wykonać i wywołać zazdrość u swojego byłego partnera

Revenge dress to trend, który ma podnieść na duchu i dodać kobietom odwagi i pewności siebie w trudnych chwilach po rozstaniu. Na miano takiej kreacji zasłużyła czarna sukienka księżnej Diany projektu Christiny Stambolian, w której kobieta wyglądała zjawisko pięknie i seksownie. Lady Di pojawiła się w niej na gali charytatywnej w The Serpentine Gallery w Londynie zaraz po tym, jak ówczesny książę Karol publicznie opowiedział o swoim romansie z Kamilą Parker Bowles.

Makijaż zemsty, czyli jak podkreślić swoją kobiecą siłę make-upem

Jak podnieść się po zdradzie partnera lub rozstaniu? Z pewnością nie jest to łatwe. Warto jednak w takich chwilach się nie załamywać i żyć normalnie oraz znaleźć sposób, który podbuduje twoją wartość. Jednym z takich rozwiązań jest pokazanie się światu w jak najlepszej formie, a w tym z pewnością pomoże ci reverse make-up. Makijaż ten jest hitem na TikToku, a jego użytkowniczki co chwilę wrzucają filmiki ze swoim makijażem zemsty. Ten urodowy hit w duchu girl power z pewnością zasługuje na uwagę wszystkich kobiet. Co jest najważniejsze w tym make-upie? To oczy i usta, które są tutaj mocniej podkreślone. Możesz wykonać kocie oko lub smokey eye i oczywiście wytuszować rzęsy lub możesz pokusić się o przyklejenie sztucznych. A co z ustami? Koniecznie czerwona szminka lub inny mocny kolor.