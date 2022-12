Makijaż na Święta Bożego Narodzenia dla dojrzałych kobiet. Poznaj ważne zasady podczas wykonywania odmładzającego make-upu

Makijaż cery dojrzałej jest wymagający. Niestety, nie wszystkie kosmetyki sprawdzą się w przypadku takiego make-upu. Wiele z nich zamiast upiększyć jedynie uwypukli mankamenty urody. Przed przystąpieniem do jego wykonania warto jednak zadbać o skórę.

Pielęgnacja skóry dojrzałej przed Świętami

Makijaż ma za zadanie podkreślić kobiece piękno, uwydatnić to, co jest najpiękniejsze i ukryć mankamenty urody. Nieumiejętnie zrobiony lub wykonany nieodpowiednimi kosmetykami może jednak dać odwrotny…

Błędy w makijażu cery dojrzałej

W każdym wieku można prezentować się elegancko, wytwornie i pięknie. Makijaż kobiety dojrzałej nie jest łatwy do wykonania, ale gdy poznasz ważne zasady, opanujesz jego podstawy i zwrócisz uwagę na błędy, z pewnością z czasem przestawnie przysparzać Ci większych problemów.

Zakazane produkty dla kobiet dojrzałych podczas wykonywania świątecznego makijażu to:

Jak malować skórę dojrzałą? Świąteczny makijaż twarzy

Taki kosmetyk aplikuj najpierw na gąbeczkę i delikatnie wklepuj w skórę. Dokładnie pokryj nim okolice oczu i bruzd nosowo-wargowych. Jeśli nałożyłaś zbyt dużo podkładu, usuń go na przykład patyczkiem higienicznym i ponownie oklep te miejsca gąbeczką lub palcami. Efekt sprawdź przy świetle dziennym. Wówczas będziesz mogła zobaczyć, czy fluid jest dobrze dobrany, czy się nie łuszczy i czy dobrze się rozprowadził.

Wiele dojrzałych kobiet zmaga się z problemem sińców i worków pod oczami. W celu zamaskowania tego defektu warto sięgnąć po korektor, najlepiej o lekkiej konsystencji i lekko rozświetlających pigmentach. Jego kolor powinien być maksymalnie zbliżony do podkładu lub nieco jaśniejszy. Po aplikacji sprawdź, czy jest równo nałożony – i dopiero wtedy użyj pudru. Oczywiście nie może być go zbyt dużo.

Kobiety dojrzałe dbając o swoją cerę, powinny wybierać kosmetyki odpowiednie do wieku. Zdradzamy kilka prostych sztuczek, jak zrobić makijaż, który odejmie lat oraz doda uroku i pewności siebie.…

W makijażu świątecznym nie może zabraknąć podkreślonych kości policzkowych

Aby make-up był bardziej wyrazisty, warto podkreślić kości policzkowe. Jednak używając różu do policzków, kobiety dojrzałe powinny unikać kosmetyków rozświetlających. Sprawią one, że wszelkie załamania na skórze będą bardziej widoczne.

Świąteczny makijaż oka, który nie postarza

Oczy to istotny element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w świątecznym makijażu. Źle dobrane cienie do powiek mogą negatywnie wpłynąć na twój wygląd. Zamiast prezentować się młodziej, tylko się postarzysz. W przypadku make-up’u ukrywającego wiek kluczową kwestią jest umiar.

Aby nie przesadzić z makijażem, unikaj jaskrawych, lazurowych cieni, mocnych fioletów, a także cieni perłowych. Lepiej zaopatrz się w subtelne beże, delikatne brązy, szarości, róże, zgaszone fiolety. Jeśli chcesz mieć bardziej wyrazisty make-up, zastosuj cienie satynowe lub w kremie, których połysk nie jest tak mocny, jak w przypadku perły. To idealne rozwiązanie dla kobiet dojrzałych. Jak aplikować satynowe cienie? Nałóż je punktowo na ruchomą powiekę lub w wewnętrznym kąciku oka. Wówczas rozświetlisz spojrzenie, a twój makijaż będzie elegancki i podkreśli świąteczny look.

A co zrobić, by odmłodzić spojrzenie? W pewnym wieku skóra powiek nie jest tak jędrna, jak przed laty. Kobiety zmagają się z nieestetycznym problemem, jakim jest opadająca powieka. W tym przypadku szczerze odradzamy stosowania w makijażu oka czarnej kredki. Taka ciemna kreska na dole i na górze sprawi, że oczy będą wyglądać na zapadnięte, smutne i zmęczone. Zamiast niej lepiej użyć kremowej lub białej kredki go pomalowanie linii wodnej oka. W ten sposób optycznie powiększysz oczy, a cała twarz będzie wyglądała na bardziej wypoczętą i świeżą. Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie swojego make-upu bez czarnej kredki, użyj jej tylko na górnej powiece. Namaluj kreskę, którą później delikatnie rozetrzesz. W ten sposób powstanie efekt gęstszych i ciemniejszych rzęs.