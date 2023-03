Majówka bez tłumów i hałasu. Męczy Cię już Zakopane czy Władysławowo? Przedstawiamy 12 alternatywnych miejsc na relaksującą wycieczkę Redakcja

Majówka, wiosenny weekend czy urlop nie musi oznaczać tłoczenia się z innymi w popularnych turystycznych miejscowościach. Przedstawiamy propozycje 12 alternatywnych miejsc na wypoczynek w Polsce. Na zdjęciu: Pogórze Kaczawskie. dziajda, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Trwa sezon wakacji i urlopów. Wreszcie możemy nieco odetchnąć i nacieszyć się dobrą pogodą, bujnie rozwijającą się przyrodą, pachnącymi kwiatami i zielona trawa, która kusi do urządzenia pikniku i wygrzewania się na kocu w słońcu. Niestety, wiele popularnych turystycznych miejscowości w Polsce odstrasza tłumami i hałasem. Kto by chciał wypoczywać głowa przy głowie, w gwarze nieustannych rozmów, wśród krzyku dzieci i szczekania psów? Mamy dla Was propozycję 12 alternatywnych miejsc na weekend czy urlop. To malownicze i zaciszne lokacje, poza radarem większości zwykłych turystów. Jeśli szukacie miejsc na spokojny odpoczynek na łonie natury, wśród ciekawych zabytków, z dala od gwaru, krzyku i chaosu, w naszej galerii na pewno znajdziecie pomysł na relaksujący urlop lub długi weekend.