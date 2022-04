Majówka 2022. Kraków na długi weekend: darmowe atrakcje, najlepsze miejsca na spacer, rower i piknik, prognoza pogody

Majówka 2022 – kiedy wypada i jak długo trwa?

Majówka to długi weekend majowy. Przypada od pierwszego do trzeciego dnia maja, przy czym ustawowo wolny od pracy jest tylko pierwszy i ostatni dzień majówki (Święto Pracy i Konstytucji Trzeciego Maja). 2 maja (Święto Flagi) musimy wziąć urlop, jeśli nie chcemy, by nasz wypoczynek został przerwany dniem pracy.

Majówka 2022 przypada między niedzielą a wtorkiem. Jeśli 2 maja – poniedziałek – weźmiemy wolny, będziemy cieszyć się czterema dniami weekendu, licząc od soboty 30 kwietnia. Jeśli szarpniemy się i weźmiemy cztery dni urlopu – w poniedziałek, a potem od środy do piątku – czeka nas aż 9 dni wypoczynku.