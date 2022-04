Majówka 2022 bez tłumów i hałasu. Męczą Was już Zakopane czy Władysławowo? Przedstawiamy 12 alternatywnych miejsc na relaksującą majówkę Emil Hoff

Tykocin, nazywany Wrotami Podlasia, to urocza miejscowość, pełna zabytków, ale zaciszna. Położony w Kotlinie Biebrzańskiej nad Narwią, Tykocin to raj dla osób spragnionych ciszy i spokoju, a także uroku małego miasteczka z dawnych czasów. Wojciech Wojtkielewicz / Polska Press Zobacz galerię (13 zdjęć)

Majówka 2022 to upragniony długi weekend, kiedy możemy nieco odetchnąć i nacieszyć się wiosną w pełni, kiedy przyroda rozwija się bujnie, kwiaty pachną, a zielona trawa kusi do urządzenia pikniku i wygrzewania się na kocu w słońcu. Niestety, wiele popularnych turystycznych miejscowości w Polsce odstrasza tłumami i hałasem. Kto by chciał wypoczywać głowa przy głowie, w gwarze nieustannych rozmów, wśród krzyku dzieci i szczekania psów? Mamy dla Was propozycję 12 alternatywnych miejsc na majówkę 2022. To malownicze i zaciszne lokacje, poza radarem większości zwykłych turystów. Jeśli szukacie miejsc na spokojną majówkę na łonie natury, wśród ciekawych zabytków, z dala od gwaru, krzyku i chaosu, w naszej galerii na pewno znajdziecie pomysł na relaksujący długi weekend.