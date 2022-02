Magiczne miejsce w Beskidzie Śląskim. Poznajcie ogród pełen słowiańskich legend i Bajkowy Szlak Utopca w Brennej

Beskid Śląski. Tu możesz uciec przed światem

Beskid Śląski to pasmo górskie na terenie Beskidów Zachodnich. To tu znajduje się Śląsk Cieszyński, historyczna kraina będąca kolebką śląskich górali. Oto region owiany tajemnicami i licznymi legendami, z dobrze rozwiniętą siecią tras turystycznych.

Brenna – wyjątkowe miejsce z ciekawymi tradycjami

Jedną z głównych turystycznych miejscowości Beskidu Śląskiego jest Brenna. Dojedziecie tu w ok. 1,5 h z Katowic i 2,5 h z Krakowa. Wieś leży w dolinie rzeki Brennicy i może się pochwalić wieloma szlakami turystycznymi. Wyjdziecie stąd łatwą trasą na Przełęcz Karkoszczonkę – rozpościerają się z niej wspaniałe górskie widoki.

Jak się okazuje, miejsce to owiane jest wieloma legendami – od wieków mieszkańcy opowiadają sobie o tajemniczych postaciach ze słowiańskiej mitologii, które zamieszkiwały niegdyś te rejony.

Bajkowy Szlak Utopca w Brennej – atrakcja dla dzieci w Beskidach

– Starsi mieszkańcy opowiadali, że kiedyś tutaj były utopce – mieszkały sobie w rzekach. Jeśli zobaczyło się piękną wodę i chciało się jej nabrać, to wtedy utopiec niby wciągał tę osobę do rzeki. – mówi pani Aneta.

Trasa ma 8 km, rozpoczyna się w centrum i prowadzi obok zabytków wsi, czyli kościoła św. Jana Chrzciciela czy przez drewnianą Chatę Kowoliczka. Po drodze spacerujący znajdą tablice z bajkami o miejscowym Utopcu – tym miłym, dobrym duszku. To świetna atrakcja dla dzieci, która może pomóc rodzicom w zachęceniu młodych do wędrówek po szlaku. Oprócz bajkowych przygód zielonego stworka, trasa prowadzi przez malownicze miejscówki, w których w końcu można prawdziwie wypocząć.

Utopiec jednak w Brennej przybrał trochę przyjemniejszą formę. Stał się maskotką gminy – wyłoniono go niegdyś w konkursie. Mieszkańcy zdecydowali się na umilenie tej postaci i zaprezentowanie jej w pozytywny sposób – tak powstał Bajkowy Szlak Utopca.

Ogród Bajek w Brennej – z wizytą u słowiańskich postaci z legend

Bajkowy Szlak Utopca prowadzi do Chaty Grabowej – schroniska, z którego roztacza się piękny widok na okoliczne szczyty, czyli Równicę, Trzy Kopce Wiślańskie czy Czantorię. Można tu przysiąść i odpocząć, zjeść coś i… zanurzyć się w słowiańskiej mitologii.

– Wpadłem na taki pomysł – a może by zrobić coś innego, coś, czego nigdzie tutaj nie widziałem – mówi gospodarz o początkach ogrodu. – Coś zapomnianego, bo niewiele osób zna jakiekolwiek postaci z mitologii słowiańskiej.

Figury są bardzo mocno zakorzenione w kulturze regionu Beskidów, jak mówi gospodarz obiektu, który opiekuje się ogrodem. To on jest pomysłodawcą Ogrodu Bajek – ta wyjątkowa przestrzeń miała być prezentem dla córki.

Kogo zobaczycie w Ogrodzie Bajek w Brennej? Na pewno traficie tu na Utopca, ale nie tak bajkowego, jak ten na szlaku. Zapytaliśmy gospodarza o tę postać.

– Gmina przedstawia go raczej jako opiekuna tych, którzy wędrują. Nie jest to jednak dobry duszek, a zły – tłumaczy gospodarz. – Żywioł wody przedstawiają negatywni bohaterowie, jednak to są te postacie, które tutaj się znajdowały. Tutaj pamiętają je ojcowie i ich potomkowie.

W Ogrodzie Bajek znajdziecie figury zatopione w słowiańskich legendach, również tych nieco przerażających. W sumie jest ich tu 15 – m.in. możecie spotkać się w Brennej z Chmurnikiem, Południcą, boginką Kupałą, Marzanną czy Dworowojem. Wstęp do ogrodu jest darmowy.