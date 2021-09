Magda Gessler i Patricia Kazadi o walce z hejtem. Jak sobie radzić z krytyką i negatywnymi komentarzami?

Patricia Kazadi swoją karierę w show-biznesie rozpoczęła jako mała dziewczynka. Cała Polska oglądała, jak dojrzewa i zmienia się z nastolatki w kobietę. Nie łatwo jej było również zmierzyć się z falą hejtu, jaka ją dosięgnęła. Miało to, ogromny wpływ na jej zdrowie i samoakceptację!

"Hejtu i bodyshamingu [akt wyśmiewania lub wyszydzania fizycznego wyglądu osoby - przyp. red.] doświadczam od dawna. Jak zaczynałam pracę w mediach, to wiadomo, że zmieniałam się na oczach widzów, bo zaczęłam w bardzo młodym wieku i przechodziłam z etapu nastolatki w młodą kobietę. To ciało się zmieniało i ciągle było komentowane. Wiadomo, że jak się jest młodym człowiekiem i ciało się zmienia, nie zawsze mamy na wszystko wpływ, ale jednak zostawało mi to w głowie. Czułam, że chcę spełnić oczekiwania innych, że chcę się innym podobać, a nie koniecznie żyć w zgodzie ze sobą. To trwało latami i bardzo odbijało się na moim zdrowiu psychicznym, spokoju i poczuciu własnej wartości. Zawsze radziłam sobie z tym w domowym zaciszu, zamykając się w domu, płacząc, miewając stany depresyjne, napady lękowe" – opowiedziała w studio Dzień Dobry TVN.