Magazyn National Geographic zestawił listę najlepszych fotografii podróżniczych roku 2021. Co jest na wyróżnionych zdjęciach?

National Geographic wybrał najlepsze fotografie podróżnicze z 2021 r.

Najlepsze fotografie podróżnicze 2021. COVID podzielił państwa, rodziny i stoki narciarskie

Najlepsze zdjęcia podróżnicze 2021. Wybuch wulkanu z marca ukazuje potęgę przyrody

Miasteczko Dreznica na jednym z wyróżnionych zdjęć National Geographic

Kobiety z wyspy Karpathos radzą sobie bez mężczyzn

Nastrojowe podróże koleją nowym trendem w Europie? Wycieczka uchwycona na wyróżnionym zdjęciu

Chiara Negrello wykonała nastrojowe zdjęcie pary, jadącej pociągiem linii Sulmona-Carpinone przez piękny włoski region Abruzzo. Ta trasa pociągowa liczy ok. 117 km. Bywa nazywana przez Włochów „Małą koleją transsyberyjską”. Turystyka kolejowa staje się coraz popularniejsza w Europie, gdzie podróżni biorą sobie do serca konieczność ochrony klimatu i redukcji spalin, także na wakacjach i urlopach.

Najlepsze zdjęcia podróżnicze National Geographic. W zestawieniu starożytna Via Appia

Andrea Frazzetta uchwyciła w obiektywie, jak młoda druhna stoi z balonikiem na topornych kamieniach bruku Via Appia w Rzymie i czeka, aż zjawią się młodzi, by wykonać pamiątkowe zdjęcie. Takie zdjęcia to rzymska tradycja. Sama Via Appia to jedna z głównych dróg dawnego Imperium Romanum i jeden z symboli cywilizacji, stworzonej przez Rzymian. W 2021 r. rząd Włoch ogłosił, że przeprowadzone zostaną pracę renowacyjne na całej długości słynnej drogi.