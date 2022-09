Łykanie witaminy D nie chroni przed COVID-19 – to wyniki aż dwóch nowych badań. Suplement diety z tranem może wręcz zaostrzać infekcję Anna Rokicka-Żuk

Witamina D to najczęściej składnik pochodzenia zwierzęcego, ponieważ otrzymuje się ją z lanoliny, czyli wosku pozyskiwanego z owczej wełny. Produktem wegańskim jest natomiast wit. D z porostów. puhhha/123RF

Witamina D należy do najpopularniejszych składników suplementów diety, a to dlatego, że wiele osób ma jej niedobór. Jej osławiona rola w zapobieganiu infekcji może być jednak mitem. Wskazują na to wyniki dwóch europejskich badań klinicznych, które przytaczamy poniżej. Wśród zaobserwowanych zależności są także niepokojące doniesienia na temat tranu. Zobacz szczegóły.