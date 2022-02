Luty 2022 w Kętrzynie: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2022

Przegląd stycznia 2022 w Kętrzynie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Fani pożegnają Andrzeja Nowaka, lidera i założyciela grup TSA i Złe Psy w piątek 28 stycznia 2022 roku. Pogrzeb ma charakter państwowy - udział biorą przedstawiciele władz państwowych.

By zdobyć pieniądze przestępcy nie mają żadnych zahamowań. Policjanci ostrzegają przed ich najnowszą metodą - oszustwem „na koronawirusa”. Dzwonią głównie do starszych osób podając się za członka rodziny, który zachorował na covid i jest w bardzo złym stanie. Po chwili do rozmowy wkracza rzekomy lekarz, który potwierdza tę sytuację wskazując na pilną potrzebę wdrożenia terapii ratującej życie.