Łukta: Koło Gospodyń Wiejskich w Łukcie gotowe do Niedzieli Palmowej Wojciech Szymaniak

Koło Gospodyń Wiejskich kończąc swą misterną pracę przy palmie, oznacza to, że Niedziela Palmowa za pasem. Niedziela Palmowa, jest to ostatnia niedziela przed Wielkanocą i rozpoczyna ona tzw. Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa, zwana także Niedzielą Męki Pańskiej, to pamiątka po wjeździe Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Według obrzędów, i tradycji katolickich, tego dnia wierni przynoszą do kościoła do poświęcenia palmy, symbolizujące nie tylko męczeństwo Chrystusa, ale także odradzające się życie. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku.