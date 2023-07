Luksusowy dodatek do kanapki i kosmetyków. Odmładza, wygładza zmarszczki i wspomaga pracę serca. Koniecznie spróbuj Monika Góralska

Najlepiej używać go schłodzonego prosto z lodówki, w restauracjach czasem podawany jest również w słoiczku lub miseczce chłodzonych w wodzie z lodem. freepik.com

Znany już od czasów starożytnych i uważany za odpad obecnie uznawany jest za luksusowy dodatek do potraw, a także kosmetyków. Jego cena sięga nawet kilkunastu tysięcy złotych, a wiele osób ceni go za niepowtarzalny smak. Jednak kawior to również bogactwo cennych dla zdrowia składników odżywczych. Dzięki temu opóźnia on procesy starzenia, wygładza zmarszczki i odżywia skórę. Kawior w kosmetykach rozświetla i nawilża cerę. Jego spożywanie wzmacnia serce oraz chroni przed miażdżycą i udarem. Zobacz, jak jeść kawior i jakie ma właściwości.