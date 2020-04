Ludzie w domach, a na ulicach miast... zwierzęta. Czy koronawirus służy naturze?

W ulubionych miejscach turystów na całym świecie czy na ulicach zwykle zatłoczonych miast ciężko spotkać dziś tylu ludzi, co przed pandemią. Izolacja to najskuteczniejsza forma walki z epidemią, dlatego można powiedzieć, że koronawirus zamknął nas w domach. Czy wyludnione parki i place mogą zmienić coś w świecie natury? Okazuje się, że tak! Przyroda bardzo szybko zaczęła wykorzystywać zmniejszoną ludzką aktywność, co widać gołym okiem. Najlepszym na to dowodem są liczne nagrania i zdjęcia obiegające internet.

Zwierzęta zamiast ludzi Dziś na placu Św. Marka w Wenecji można spotkać głównie gołębie. Wyraźnie zmniejszona aktywność ludzi okazuje się mieć ogromny wpływ na środowisko, a nasze "straty" to zysk dla natury. Przykład? Przez utrudnienia w handlu i produkcji towarów ślad węglowy Chin w lutym zmniejszył się o 25%, podczas gdy poziom zanieczyszczenia powietrza spadł o 36% w porównaniu do odpowiadającego okresu w 2019 roku. Zastój w produkcji i transporcie to nie tylko czystsze powietrze, ale także morza, rzeki i oceany, co z kolei stwarza warunki do powrotu ryb i zwierząt wodnych w zawłaszczone przez człowieka rejony. Zmniejszona obecność człowieka na ulicach miast i w obszarach ościennych sprawia, że zwierzęta lądowe zaczynają eksplorować miejskie rejony - do tego stopnia, że pojawiają się w nich także i drapieżne gatunki, czego przykład może stanowić puma zaobserwowana na ulicach chilijskiego Santiago. To jest ich dawny habitat, miejsce które im odebraliśmy – Marcelo Giagnoni, szef chilijskiej służby rolnej. Pandemia może również przysłużyć się płazom. Zwierzęta takie jak choćby żaby, przez zmniejszony ruch na drogach, będą miały znacznie większe szanse na przeżycie. Jak tłumaczy Didier Reault, dyrektor Parku narodowego Calanques w pobliżu Marsylii, nawet w zamkniętych obszarach parków przyrody zwierzęta czują się lepiej. Dlaczego? Ponieważ zniknęli odwiedzający, a wraz z nimi hałas. Nie wszystko złoto, co się świeci Zbyt duży entuzjazm osób eko-pozytywnie nastawionych w niektórych przypadkach służy niestety dezinformacji. Okazuje się, że nie wszystkie rewelacje dotyczące nagłego pojawienia się dzikiej natury w obszarach zdominowanych przez człowieka mają pokrycie w rzeczywistości. Które z rewelacji okazały się być naciąganie? Odpowiedź znajdziecie w galerii.