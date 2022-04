Lubuskie: noclegi, o jakich Wam się nie śniło. Klimatyczne i nietypowe miejsca pod Gorzowem Wielkopolskim na weekend, urlop i wakacje

Lubuskie: klimatyczne noclegi z dala od zatłoczonych kurortów

W Lubuskiem wiele jest klimatycznych hotelików, pensjonatów, odrestaurowanych pałacyków, domków na wodzie, gościnnych winnic i innych niezwykłych miejsc, które oferuję nocleg turystom. Takie oryginalne miejsce na nocleg to atrakcja sama w sobie. Warto sprawdzić, gdzie w województwie lubuskim znajdują się klimatyczne, oryginalne noclegi na weekend inny niż wszystkie.

Noclegi z duszą i klimatem w Lubuskiem

Przygotowaliśmy dla Was 9 propozycji ciekawych noclegów w miejscach, które mają dusze. Poznacie w nich właścicieli z pasją, spróbujecie zdrowej, lokalnej kuchni, poczujecie się jak w bajkowym zamku, a przede wszystkim wypoczniecie w świętym spokoju z dala od tłumów, w otoczeniu przyrody niezbrukanej przez tłumy urlopowiczów.

Zajrzyjcie do galerii klimatycznych noclegów województwie lubuskim. Może nasze propozycje staną się dla Was inspiracją do zaplanowania wycieczki w majówkę, urlop długi weekend.