Loty do Australii zostaną wznowione dla niektórych cudzoziemców od 15 grudnia 2021. Otwarcie granic opóźnił omikron

Loty do Australii z Polski są w tej chwili praktycznie niemożliwe. Od marca 2020 r. Australia jest odcięta od świata. Na terenie kraju obowiązują jedne z najsurowszych na świecie przepisów dotyczących ograniczania pandemii koronawirusa. Nawet sami Australijczycy nie mogą zupełnie swobodnie opuszczać granic państwa ani przekraczać granic poszczególnych stanów i terytoriów. Obostrzenia zostały jednak poluzowane w listopadzie 2021, początkowo dla samych Australijczyków, a od grudnia mają się zmienić dla niektórych cudzoziemców. Niestety, Polaków nie ma na liście uprzywilejowanych nacji.

Loty do Australii: surowe przepisy odizolowały kraj od świata

W tej chwili granice Australii są zasadniczo zamknięte dla cudzoziemców. Tylko osoby posiadające obywatelstwo Australii, podwójne obywatelstwo, prawo stałego pobytu oraz ich najbliższe rodziny wpuszczane są na teren tego kraju. Jeszcze do października 2021 nawet osoby uprawnione do przybycia na teren Australii musiały mieć przy sobie dokument potwierdzający negatywny wynik testu na COVID-19, wykonanego najpóźniej 72 godziny przed przylotem. Ponadto każdy, kto przyjeżdżał do Australii, musiał też odbyć obowiązkową, opłaconą z własnej kieszeni kwarantannę, trwającą 14 dni, w miejscu wskazanym przez władze kraju. Negatywny wynik testu na COVID-19 niczego w tej kwestii nie zmieniał ani nie ułatwiał.

Restrykcje nie obowiązują osób odwiedzających Australię tranzytem. Jeśli tranzyt trwa do 72 godzin, nie trzeba występować do australijskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych o zwolnienie z zakazu wjazdu. Podróżny musi mieć jednak ze sobą potwierdzenie dalszego lotu oraz ważną wizę (zwykłą, tranzytową lub turystyczną). Jeśli tranzyt ma trwać powyżej 72 godzin, należy uzyskać zwolnienie z zakazu wjazdu.

Loty do Australii: co się zmieniło i co ma się zmienić do końca 2021 r.?

Surowe przepisy, obowiązujące w Australii, wzbudziły zainteresowanie i kontrowersje na świecie. Z jednej strony bezkompromisowa walka z pandemią pozwoliła szybko i znacząco obniżyć liczbę zachorowań na COVID-19. Z drugiej jednak opinia publiczna burzy się przeciw restrykcjom, zwłaszcza zakazowi podróżowania po kraju i poza jego granice, który przyczynił się do długotrwałej separacji członków rodzin, nie mówiąc już o ruinie branży turystycznej.

Na początku października 2021 r. premier Australii Scott Morrison zapowiedział, że jego kraj będzie powoli luzował obostrzenia dotyczące podróżowania. Na początku został zniesiony zakaz opuszczania kraju przez Australijczyków, ale tylko w tych stanach lub terytoriach, gdzie przeciw COVID-19 zaszczepiło się ponad 80% mieszkańców.

[g[8493327[/g] Morrison stwierdził, że wracających z zagranicy Australijczyków nadal będzie obowiązywała kwarantanna, ale tylko 7-dniowa i będzie ją można odbyć w domu. Niektóre stany, np. Wiktoria i Nowa Południowa Walia, zapowiedziały jednak, że dla w pełni zaszczepionych Australijczyków zniosą obowiązkową kwarantannę całkowicie.

Oprócz zakazu opuszczania kraju, zniesiony też został zakaz przekraczania granic wewnętrznych. Szczegółowe rozwiązania w tej sprawie leżą w gestii rządów poszczególnych stanów i terytoriów. Terminy znoszenia kolejnych obostrzeń dla samych Australijczyków są ogłaszane przez rządy stanowe od listopada 2021. Annastacia Palaszczuk, premier stanu Queensland, ogłosiła np., że granice stanu zostały otwarte 19 listopada, choć nadal obowiązuje kwarantanna przybyszów.

Loty do Australii: kiedy kraj wpuści zagranicznych turystów?

Póki co władze Australii nadal nie zdecydowały się na wpuszczanie do kraju podróżnych z zagranicy, nieposiadających australijskiego obywatelstwa.

Premier Morrison zapowiedział jedynie w wywiadzie udzielonym telewizji Seven Network, że po zniesieniu obostrzeń dla Australijczyków, rząd zacznie luzować przepisy dotyczące wjazdu do Australii wykwalifikowanych robotników. Dopiero potem, prawdopodobnie w marcu 2022 r., przyjdzie pora na turystów z zagranicy. Na razie wiadomo tylko na pewno, że nowe zasady wjazdu do Australii wybranych cudzoziemców - wykwalifikowanych robotników, studentów i obywateli Japonii oraz Korei Południowej - wchodzą w życie 15 grudnia 2021. Pierwotnie miały obowiązywać od początku miesiąca, ale nowy wariant omikron skłonił rząd Australii do opóźnienia zmian.

Loty do Australii: jakie dokumenty są potrzebne?

Kiedy już Australia zacznie wpuszczać na swój teren turystów i podróżników, z pewnością całe tłumy chętnych będą chciały w końcu odwiedzić ten niezwykły kraj. Warto zawczasu wiedzieć, jakie przepisy obowiązują chętnych do zwiedzania Australii.

Kto chce spędzić w Australii czas krótszy niż 3 miesiące, musi wyrobić sobie wizę. Wszelkie informacje na temat różnych typów wiz znaleźć można na oficjalnej stronie australijskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych. Wniosek o wizę można złożyć online przez portal eVisitor. Wizy do Australii są bezpłatne, a potwierdzenie uznania wizy wysyłane jest na maila.

Loty do Australii: jakie przepisy związane z COVID-19 obowiązują na miejscu?

Australia jest państwem federalnym, złożonym z sześciu stanów, trzech terytoriów wewnętrznych i siedmiu zewnętrznych. Rządy poszczególnych stanów i terytoriów wprowadziły nieco inne zasady dotyczące restrykcji związanych z pandemią koronawirusa.

