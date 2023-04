Lotnisko Radom zostanie otwarte już 27 kwietnia. Są zmiany w siatce połączeń i nowe udogodnienia dla pasażerów. Jak tam dojechać z Warszawy?

Lotnisko w Radomiu ma być kolejnym po Modlinie alternatywnym potem lotniczym Warszawy. Wielka inwestycja budzi wielkie zainteresowanie, ale też kontrowersje i emocje wśród komentatorów i pasażerów. Wiadomo już, kiedy lotnisko zostanie otwarte i gdzie będzie można z niego polecieć. Kolejne biura podróży - ostatnio Rainbow i Rego-Bis - deklarują współpracę z portem Warszawa-Radom. Co już wiadomo i czego jeszcze można się spodziewać po nowym lotnisku w Radomiu? Podsumowujemy wszystkie fakty.

Otwarcie lotniska w Radomiu już 27 kwietnia 2023. Jak dojechać do nowego lotniska z Warszawy?

Oficjalna data otwarcia nowego lotniska w Radomiu to 27 kwietnia 2023. Wieczorem tego dnia w Radomiu ma wylądować pierwszy samolot pasażerski z Paryża. Jak właściwie dostać się z Warszawy do nowego lotniska (nie licząc dojazdu własnym samochodem)? Można po prostu wybrać się do Radomia koleją, a potem skorzystać z autobusu linii 5 albo 14, które będą dowozić pasażerów z dworca do terminala lotniska.

Władze portu w Radomiu zapowiadają także, że wraz z otwarciem lotniska uruchomione zostanie szybkie połączenie za pomocą shuttlebusów między radomskim terminalem a Lotniskiem Chopina w Warszawie. Shuttlebusy będą przeznaczone dla klientów linii PLL LOT, a koszt przejazdu prawdopodobnie wliczony w cenę biletu.

Jest też i zła wiadomość: Centrum Rozrywkowo-Edukacyjne w terminalu lotniska w Radomiu najpewniej jednak nie zostanie otwarte na wakacje. Nowoczesny pawilon dla dzieci i młodzieży może zostać ukończony na przełomie sierpnia i września 2023. Lotnisko w Radomiu - mapa:

Biura podróży chcą latać z Radomia. Jakie oferty będą dostępne na wakacje 2023?

W marcu 2023 swoją ofertę wycieczek z lotniska w Radomiu ogłosiło biuro Rainbow. Touroperator zaproponuje turystom wycieczki objazdowe do Paryża i doliny Loary. Pierwsze rejsy mają się odbyć już w majówkę 2023, samolotami LOT-u.

Biuro Rego-Bis ogłosiło, że w czerwcu 2023 zacznie przewozić turystów z Radomia do Tirany, stolicy Albanii. Pierwszy lot czarterowy zaplanowano na 11 czerwca.

Biuro podróży Exim Tours ogłosiło, że także będzie organizować wycieczki z wylotami z lotniska w Radomiu w sezonie letnim 2023. Oferowany kierunek to Tunezja kontynentalna, na razie bez popularnej wyspy Dżerba. Rejsy mają odbywać się w czwartki między 1 czerwca a 5 października 2023.

Także biuro podróży TUI – największe w Polsce – zapowiedziało, że zacznie przewozić turystów z lotniska w Radomiu w sezonie letnim 2023. TUI będzie latać z Radomia do Turcji, jednego z ulubionych turystycznych kierunków Polaków. Czartery do Antalyi mają się rozpocząć 21 czerwca 2023. Obecnie 7-dniowy pobyt ma kosztować ok. 2000 zł za osobę. Planowane kierunki to także Burgas w Bułgarii i Dżerba w Tunezji. Touroperator na razie nie stworzył jeszcze konkretnej oferty ani nie podpisał potrzebnych umów, ale planuje organizować dwa loty w tygodniu, prawdopodobnie od czerwca 2023.

Pierwszym biurem podróży, które oficjalnie uwzględniło lotnisko w Radomiu w swojej ofercie, jest polska Nekera. W ofercie first minute na czerwiec 2023[/a] znalazły się wycieczki all inclusive do Złotego Brzegu w Bułgarii z wylotem z Radomia.

. W ofercie first minute na czerwiec 2023[/a] znalazły się wycieczki all inclusive do Złotego Brzegu w Bułgarii z wylotem z Radomia. Biuro podróży ITAKA ogłosiło, że w sezonie letnim 2023 będzie organizowało wycieczki z wylotami z lotniska Warszawa-Radom. Rejsy będą odbywać się 10 razy w tygodniu. Zaplanowane kierunki to: Antalia w Turcji, Marsa Alam w Egipcie, Burgas i Warna w Bułgarii, Tirana w Albanii i Leukada w Grecji. Anulowane zostały zapowiedziane wcześniej wycieczki z Radomia na Kretę i Kos, Majorkę, do Taby w Egipcie i Tivatu w Czarnogórze. ITAKA przewiduje, że w pierwszym sezonie z nowego lotniska skorzysta ok. 35 tys. jej klientów.

Z większych linii lotniczych swoją działalność na lotnisku w Radomiu zgłosiły na razie tylko PLL LOT. Przewoźnik będzie latał do Paryża, Rzymu i Warny. Wcześniej zaplanowane połączenie do Kopenhagi zostało anulowane. To być może nie koniec niespodzianek i już niedługo pojawi się więcej komunikatów o nowych kierunkach, dostępnych z lotniska w Radomiu. Co już wiadomo o nowym lotnisku w Radomiu? Zapraszamy do informatora poniżej, w którym zebraliśmy wszystkie kluczowe fakty.

Lotnisko Radom dostało niezbędne certyfikaty

Na początku marca 2023 lotnisko w Radomiu otrzymało certyfikat użytku publicznego od prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - poinformowało Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL). - To bardzo ważna decyzja, potwierdzająca spełnianie przez lotnisko w Radomiu wszystkich wymogów formalnych, technicznych i bezpieczeństwa – mówi Stanisław Wojtera, prezes PPL. Prezes PPL poinformował także o tym, kiedy dokładnie lotnisko w Radomiu zacznie przyjmować pasażerów:

- Pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z radomskiego portu już w tę majówkę.

Nowe lotnisko w Radomiu już na ukończeniu

Od 2019 r. trwa gruntowana przebudowa lotniska w Radomiu, oficjalnie Portu Lotniczego Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976. M.in. wydłużona została droga startowa, zmodernizowane płyty postojowe i rozbudowany terminal pasażerski. Zbudowano dużą strefę komercyjną z punktami gastronomicznymi i pasażem handlowym. Port w Radomiu ma stać się jednym z portów pomocniczych Warszawy i odciążyć stołeczne Lotnisko Chopina, głównie na polu ruchu turystycznego - czarterowego i niskokosztowego. Lotnisko w Radomiu ma oferować pasażerom komfort i udogodnienia, jak szybka sieć wifi, strefa gier towarzyskich, specjalna strefa edukacyjna, czy instalacje artystyczne. Początkowo terminal będzie w stanie obsłużyć ok. 3 mln pasażerów rocznie.

Lotnisko Radom - jakie linie będą latać z nowego portu? Gdzie będzie można się dostać?

Paryż, Rzym i Warna to miasta, do których turyści polecą z Radomia już w sezonie letnim 2023 na pokładach samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT. 28 września 2022 przewoźnik ogłosił harmonogram rejsów.

Pierwsze loty planowane są na 28 kwietnia 2022. Bilety są już dostępne w sprzedaży. - Kierunki zaproponowane przez LOT to idealne miejsca docelowe, zarówno w celach służbowych jak i turystycznych – powiedziała Anna Dermont, rzecznik prasowy „Portów Lotniczych”. – Cieszymy się, że narodowy przewoźnik zobaczył potencjał wśród pasażerów z regionu i samego radomskiego portu. PLL LOT to pierwszy przewoźnik, który oficjalnie ogłosił siatkę połączeń z lotniska w Radomiu. Jak stwierdził rzecznik prasowy firmy, Krzysztof Moczulski, LOT przeprowadził analizy popytowe i uznał, że rejsy z Radomia wzbudzą zainteresowanie wśród mieszkańców Warszawy i południowego Mazowsza. Podane kierunki letnich lotów mogą jednak budzić obawy, czy znajdą się chętni, by z nich skorzystać. Do Paryża, Rzymu i Kopenhagi lata z warszawskiego Okęcia np. tani przewoźnik Wizz Air. Lotnisko w Radomiu i PLL LOT będą więc musieli się postarać, by przyciągnąć potencjalnych klientów do alternatywnego portu lotniczego oddalonego o ponad 100 km od stolicy.

Kontrowersje wokół lotniska w Radomiu

Lotnisko w Radomiu, jak każda duża inwestycja, budzi zainteresowanie i różne reakcje wśród komentatorów. Sceptycy wskazują, że gdy po raz pierwszy – w 2015 r. - otwarto cywilny port lotniczy w Radomiu w miejscu dawnego lotnisk wojskowego, nie znalazł się ani jeden przewodnik, chętny organizować stamtąd loty. Z czasem latać zaczęły samoloty linii Air Baltic, Czech Airlines i SprintAir, ale i te firmy szybko zrezygnowały. W lipcu 2018 Port Lotniczy Radom złożył wniosek o upadłość, po czym został kupiony przez Państwowe Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze”, które właśnie go rozbudowuje.

Wątpliwość budzi także jakość połączenia lotniska z Warszawą, którą przecież Radom ma odciążyć. Istniejąca infrastruktura pozwala dojechać samochodem z warszawskiego Dworca Centralnego do radomskiego lotniska w ok. 1,5 godziny, do 2 godzin w przypadku korków (których niestety należy się spodziewać); jazda koleją może zająć ok. 1 godz. 40 min. Konieczność nadłożenia drogi może zniechęcić wielu turystów do korzystania z nowego lotniska w Radomiu.

O ile PLL LOT już zadeklarował, że będzie latał z Radomia, a tyle niektórzy inni przewoźnicy pozostają dość sceptyczni. Szef Ryanaira zapowiedział już we wrześniu 2021 r., że jego firma nie stworzy nowych połączeń z Radomia, bo tworzenie lotniska pośrodku niczego jest jego zdaniem bez sensu i należałoby raczej zainwestować w rozbudowę lotniska Modlin. Prezes popularnej taniej linii Wizz Air ma jednak inne podejście i stwierdził, że chętnie skorzysta z nowego lotniska, które daje większe możliwości rozwoju.

Zdjęcia z lotniska w Radomiu

27 sierpnia 2022 terminal lotniska w Radomiu został oficjalnie oddany do użytku. Zajrzyjcie do galerii, by zobaczyć, jak wygląda w środku nowy radomski port lotniczy.

