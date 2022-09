Lotnisko Radom – nowe kierunki na lato 2023, w tym Turcja, Grecja i Albania. Kiedy otwarcie, jak dojechać? Podsumowanie wszystkich faktów Emil Hoff

Lotnisko w Radomiu ma być kolejnym po Modlinie alternatywnym potem lotniczym Warszawy. Wielka inwestycja budzi wielkie zainteresowanie, ale też kontrowersje i emocje wśród komentatorów i pasażerów. Wiadomo już, kiedy lotnisko zostanie otwarte i gdzie będzie można z niego polecieć, ale to nie koniec niespodzianek: kolejne biura podróży deklarują współpracę z portem Warszawa-Radom. Wszystko ma się wyjaśnić do końca września 2022. Co już wiadomo i czego jeszcze można się spodziewać po nowym lotnisku w Radomiu? Podsumowujemy wszystkie fakty.