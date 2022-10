Lotnisko Modlin: już nie tylko Ryanair. Od 31 października 2022 nowy przewoźnik zacznie zabierać pasażerów. Gdzie z nim polecimy?

Nie tak tanio jak Ryanair, za to szybciej. Ile kosztują bilety do Kiszyniowa w nowej ofercie?

Rewolucja na lotnisku w Modlinie od 31 października 2022

Koniec monopolu Ryanaira na lotnisku Modlin

Lotnisko w Modlinie zostało oddane do użytku w 2012 r. jako pomocniczy port Warszawy, przeznaczony dla tanich linii lotniczych i lotów czarterowych. Początkowo loty wykonywali dwaj przewoźnicy: Ryanair i Wizzair, ale po trwającym wiele miesięcy remoncie pasa startowego ostatecznie w Modlinie pozostał tylko Ryanair.

Przez ostatnich 10 lat Ryanair był jedyną linią lotniczą, organizującą wycieczki z lotniska w Modlinie. Wygląda jednak na to, że niepodzielne panowanie Irlandczyków skończy się już w najbliższy poniedziałek. Mołdawska linia Air Moldova zacznie wtedy przewozić pasażerów z Warszawy do Kiszyniowa, symbolicznie przełamując monopol Ryanaira.

Bilety na loty do Kiszyniowa z podwarszawskiego lotniska w Modlinie można kupić online na oficjalnej stronie linii Air Moldova. https://online.airmoldova.md/en/select

Cena biletu w obie strony z terminem wylotu 31 października i powrotu w sobotę 5 listopada wynosi łącznie 161 euro, czyli ok. 760 zł.

To cena może nie bardzo niska, ale i tak znacząco niższa niż oferta Polskich Linii Lotniczych LOT, które wożą pasażerów z Lotniska Chopina do Kiszyniowa za co najmniej 1884 zł (dla rejsów w tym samym terminie).