Lotniska w Wielkiej Brytanii mogą zostać sparaliżowane. Związek zawodowy zapowiedział strajki w okresie świąt i sylwestra 2022/23

Lotniska w Wielkiej Brytanii muszą stawić czoło potężnym strajkom, zaplanowanym na grudzień 2022 i styczeń 2023. Dla pasażerów strajki służb granicznych oznaczają wydłużone kolejki i przekładane loty. Niestety, wiele wskazuje na to, że chaos na lotniskach, który niejednemu turyście zepsuł wakacje latem 2022, wróci na święta Bożego Narodzenia i sylwestra. Podróże lotnicze między Polską a Wielką Brytanią mogą być w okresie świąteczno-noworocznym bardzo utrudnione. O co chodzi strajkującym i co grozi podróżnym?

Chaos na brytyjskich lotniskach w okresie Bożego Narodzenia i sylwestra 2022/23

Wielka Brytania przygotowuje się do pierwszych od trzech lat świąt Bożego Narodzenia i obchodów Nowego Roku bez obostrzeń COVID-19. Na lotniskach spodziewane jest rekordowe natężenie ruchu. Niestety, wiele wskazuje na to, że te święta wcale nie będą łatwiejsze dla podróżnych od tych z okresu pandemii. Związek zawodowy pracowników służby cywilnej (Public and Commercial Services Union, PCS) zapowiedział ustami swego prezesa, Marka Serwotki, ogólnokrajowy strajk od połowy grudnia 2022 do połowy stycznia 2023. Oznacza to, że lotniska w Wielkiej Brytanii mogą zostać sparaliżowane w okresie największego ruchu przed Bożym Narodzeniem i sylwestrem. O co chodzi związkowcom? Domagają się m.in. podwyżki płac i emerytur i gwarancji zatrudnienia. Są zdeterminowani. Mark Serwotka nie kryje, że związek PCS chce uderzyć w brytyjski rząd możliwie boleśnie i specjalnie nie publikuje na razie harmonogramu strajków, by dać władzom jak najmniej czasu na reakcję i wprowadzenie awaryjnych rozwiązań.

Strajki na lotniskach to fatalna wiadomość także dla Polaków, którzy mają rodziny w Anglii i chcieliby spędzić razem z nimi święta, czy to w kraju, czy na Wyspach Brytyjskich. Największe lotnisko Wielkiej Brytanii - Heathrow - już wysłało ostrzeżenia pasażerom planującym loty w okresie Świąt i sylwestra 2022/23. Chodzi o możliwe przesunięcia lotów na godziny mniejszego ruchu. Zdjęcie na licencji CC BY 2.0. Antonio Zugaldia, Flickr.com, CC BY 2.0, zdjęcie ilustracyjne

Strajk kontrolerów sparaliżuje lotniska w grudniu i styczniu

Na przełomie grudnia i stycznia strajkować mają m.in. członkowie straży granicznej, zajmujący się na lotniskach odprawą paszportową, imigracyjną i celną. To oznacza utrudnienia w ruchu dla podróżnych i długie kolejki.

Wiele wskazuje na to, że w grudniu na brytyjskie lotniska wróci chaos, przed którym drżeli turyści latem. W okresie wakacji 2022 porty lotnicze w Wielkiej Brytanii okazały się niewydolne z powodu cięć kadrowych, przeprowadzonych w okresie pandemii COVID-19. Wielkie liczby turystów, chcących zwiedzać świat po zniesieniu obostrzeń, wywołały na lotniskach zastoje, długie kolejki i bałagan komunikacyjny. Wiele lotów odwołano i przełożono. Czy tak może być też w grudniu? Fala strajków ma utrudnić pracę brytyjskich lotnisk w okresie świąt Bożego Narodzenia i sylwestra 2022/23. maciejbledowski, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Lotnisko Heathrow już ostrzega podróżnych

Jak donosi The Guardian, lotnisko Heathrow, największe w Londynie, rozesłało ostrzeżenie o możliwych zmianach godzin i terminów lotów do osób planujących podróże w okresie świąteczno-noworocznym. Loty mają być przenoszone z godzin szczytu na popołudnie, tak by ułatwić pracownikom koordynację i czasowe załatwienie wszystkich formalności związanych z odlotami i przylotami.

Ostrzeżenie rozesłane do pasażerów przez władze lotniska wynika częściowo z zapowiadanych strajków, a częściowo z braków kadrowych, z którymi boryka się port. Niedobór pracowników będzie stanowił naturalny problem w okresie świąteczno-noworocznym, który ma być dla lotnisk najbardziej pracowity od trzech lat. Władze lotniska Heathrow oficjalnie podają, że muszą zatrudnić ok. 25 tys. osób, by odzyskać przepustowość z 2019 r. Opóźnienia w kontroli celnej, imigracyjnej i paszportowej mogą sparaliżować lotniska. linkdealer, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Brytyjskie lotniska najbardziej stresujące na świecie

Sytuacja na lotniskach Wielkiej Brytanii nie nastraja podróżnych optymistycznie. Widać to np. w nowym rankingu najbardziej stresujących lotnisk świata, w którym brytyjskie porty lotnicze zajmują czołowe pozycje.

Niestety, strajki na brytyjskich lotniskach mogą spowodować duże utrudnienia dla podróżnych, także tych, którzy chcieliby dostać się z Anglii do Polski lub z Polski do Anglii i spotkać z rodziną w okresie Bożego Narodzenia. TEA, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

