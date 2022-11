LOT zabierze podróżnych do Chin. Połączenie Warszawy z Pekinem od 7 grudnia 2022. Ile kosztują bilety? Jakie są obostrzenia COVID w Chinach?

LOT wznawia połączenie z Chinami. Pierwszy rejs 7 grudnia 2022. Ceny biletów robią wrażenie

Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają połączenie między Warszawą a Pekinem.

Pierwszy rejs odbędzie się w środę 7 grudnia 2022 o godz. 22:00, następnie loty będą odbywały się raz w tygodniu, w każdą środę. PLL LOT planują wznowienie lotów do Pekinu w pełnym wymiarze 7 rejsów tygodniowo na sezon letni 2023.

Podróżni polecą z do Chin Dreamlinerem - Boeingiem 787 i po 10 godzinach wylądują na lotnisku Pekin Capital (PEK). Podróż nie będzie jednak tania. Bilety na loty z Warszawy do Pekinu w grudniowe środy kosztują ok. 10-12 tys. zł (klasa ekonomiczna w jedną stronę), z Pekinu do Warszawy jest za to taniej: ok. 3300 zł.

Lotnisko w Pekinie – mapa:

