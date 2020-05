LOT wznawia loty pasażerskie. Obowiązkowe maseczki i pomiar temperatury. Jak będzie wyglądał rejs w dobie epidemii koronawirusa?

Udając się w podróż samolotami LOTu będziesz zobowiązany do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki przez cały czas lotu. Przed wejściem na pokład zostaniesz także poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury – ze względu na bezpieczeństwo pozostałych uczestników rejsu, wynik przekraczający 38°C może stać się podstawą do odmowy wejścia na pokład samolotu. - czytamy na stronie internetowej Polskich Linii Lotniczych.

Otwarcie granic w Polsce: Od 15 czerwca ruszą także loty międzynarodowe?

1 czerwca LOT wznawia jedynie loty krajowe, jednak kolejne etapy oprócz m.in. uzupełnienia siatki połączeń krajowych obejmują także rozszerzenie jej o rejsy europejskie do miejsc, w których sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Portal pasazer.com podaje, że sytuacja jest co prawda dynamiczna, ale wiele wskazuje na to, że w połowie miesiąca LOT uruchomi loty międzynarodowe - system rezerwacyjny Polskich Linii Lotniczych pozwala na zarezerwowanie lotów na takich trasach od 15 czerwca. Przypomnijmy, to właśnie o tej dacie mówi się w kontekście ewentualnego otwarcia granic Polski.