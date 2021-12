LoL postacie – Top 10 najatrakcyjniejszych bohaterek League of Legends

League of Legends to od lat jedna z najpopularniejszych gier sieciowych na rynku. Zmagania w produkcji są intensywne i wymagające, a uniwersum w ostatnim czasie rozrasta się o kolejne gry, a nawet serial od Netflix – Arcane. Od czasu debiutu ilość postaci w LoL ciągle wzrasta i są wśród nich zarówno postacie dziwaczne, jak i niezwykle atrakcyjne. Postanowiliśmy więc zebrać najładniejsze przedstawicielki żeńskiej części postaci League of Legends. Zapraszamy do naszej galerii.