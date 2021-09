Lokatorzy z piekła rodem. Zobacz, co potrafią zrobić z mieszkaniami na wynajem

Zobacz, co lokatorzy z piekła rodem potrafią zrobić z mieszkaniem:

Lokatorzy z piekła rodem istnieją naprawdę. Choć najemcy lubią się skarżyć na właścicieli mieszkań, ale ci drudzy też mają swoje mrożące krew w żyłach historie do opowiedzenia. Zdjęcia, które prezentujemy, dobrze pokazują, czemu od lokatorów pobiera się kaucję – oraz dlaczego czasami kaucja nie wystarcza.

Problematyczni lokatorzy zdarzają się także w Polsce. Zdaniem wielu za taki stan rzeczy odpowiada niedoskonałe prawo, które zdecydowanie faworyzuje najemców, a za to nie chroni należycie praw właścicieli mieszkań. Jeżeli lokator przestaje płacić lub dokonuje zniszczeń w lokalu, właściciel musi znosić to jeszcze przez kilka miesięcy, zanim będzie mógł legalnie podjąć kroki zmierzające do pozbycia się takiego najemcy. Wynajmujący nie może nawet zgodnie z prawem odciąć mediów zalegającemu z opłatami najemcy.