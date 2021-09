Linda Evangelista oszpecona po nieudanym zabiegu kosmetycznym: To nie tylko zniszczyło moje życie, ale wpędziło mnie w głęboką depresję

Zdecydowałam się na to wyznanie, które trzymałam dla siebie przez ponad pięć lat i przez które cierpiałam. Moi fani zastanawiali się, dlaczego nie pracowałam, podczas gdy kariery moich koleżanek kwitły. Powodem jest to, że zostałam brutalnie oszpecona przez zabieg, którego działanie było przeciwne do zamierzonego. Poziom tkanki tłuszczowej zwiększył się, a nie zmniejszył. Zabieg nieodwracalnie zdeformował moje ciało i nawet po przejściu dwóch bolesnych, nieudanych operacji korekcyjnych, zostałam, jak opisują media - "nie do poznania" - wyznała Evangelista.