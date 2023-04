Lexus LM. Ekskluzywny minivan z 48-calowym ekranem

Lexus LM. Wygląd zewnętrzny

Lexus LM. Wnętrze jak w prywatnym odrzutowcu

W odmianie z czteromiejscową kabiną w drugim rzędzie zamontowano dwa bardzo komfortowe, wielofunkcyjne fotele. Wyróżnikiem tej wersji jest przegroda, która oddziela kabinę kierowcy od przestrzeni pasażerskiej. W przegrodzie zabudowano 48-calowy wyświetlacz w jakości HD oraz szklany panel, który może zostać przyciemniony, by stworzyć bardziej prywatną atmosferę. Wersja z czterema miejscami ma też 23-głośnikowy system audio Mark Levinson 3D Surround Sound, a zaawansowany układ Lexus Climate Concierge wykorzystuje sensory do dobrania odpowiedniej temperatury wewnątrz.

Lexus LM. Szybka obsługa podstawowych funkcji

Szybka oraz intuicyjna obsługa wielu funkcji auta możliwa jest przy pomocy panelu, który został zaprojektowany w stylu znanym ze smartfonów. Służy on do ustawienia zgodnie z preferencjami systemu audio, układu klimatyzacji, foteli, oświetlenia wnętrza oraz rolet okiennych.

W kabinie pasażerskiej w centralnej części sufitu zamontowano konsolę, która zawiera przyciski do obsługi drzwi, przestrzeń do przechowywania niewielkich przedmiotów oraz czujniki monitorujące temperaturę. Jej umiejscowienie pomogło zachować dużą przestrzeń nad głowami pasażerów.

Lexus LM. 48-calowy wyświetlacz

Na ekranie można wyświetlać treści bezpośrednio z telefonu lub tabletu, można też podłączyć się do ekranu przez porty HDMI. System może służyć zarówno do rozrywki, jak i do prowadzenia spotkań biznesowych online.

Lexus LM. Napęd hybrydowy

Lexus LM. Pakiet systemów bezpieczeństwa

Lexus LM został wyposażony w najnowszą generację pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System +, która jest już dostępna także w modelach NX, RX i RZ. A to oznacza, że LM jest w stanie zidentyfikować ryzyko kolizji w większej liczbie sytuacji drogowych oraz, gdy jest to potrzebne, ostrzec kierowcę lub wesprzeć go, by uniknąć zderzenia lub zminimalizować jego skutki. Systemy są zaprogramowane tak, by działać w jak najbardziej naturalny sposób, ułatwiać kierowcy prowadzenie auta i pomagać w skupieniu na drodze.