Lexus. Co ma wspólnego Lexus z lotniskiem?

„To wielki zaszczyt po raz piąty zostać nagrodzonym w tym prestiżowym plebiscycie, mając za rywali globalnie rozpoznawalne linie lotnicze. Nasza codzienna praca nad stworzeniem miejsca, gdzie nasi goście czują się jak w domu, została doceniona. Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za zaufanie, naszym partnerom za wspaniała współpracę, a zespołowi za dbanie o promowanie gościnności” – powiedział Olivier Brynaert, Head of Customer Experience w Brussels Airlines.

„Ta nagroda potwierdza, że THE LOFT jest idealnym urzeczywistnieniem idei „experience amazing”. Piąty triumf z rzędu pokazuje, że wraz z naszymi partnerami cały czas odczytujemy spełniamy szybko zmieniające się oczekiwania klientów. THE LOFT oferuje idealne połączenie najwyższej jakości wykonania z japońską gościnnością Omotenashi, które można dostrzec również w naszym najnowszym modelu, Lexusie LM” – powiedział Tommaso Grassi, Head of Communications & Customer Experience w Lexus Europe.

Salon „THE LOFT” na brukselskim lotnisku już po raz piąty z rzędu zdobył nagrodę „Europe’s Leading Airline Lounge 2023”. Nagrodę od 1993 roku przyznają branżowi eksperci oraz goście. Wystrój wnętrza nawiązuje do designu samochodów Lexusa. Lexus

Projektanci THE LOFT czerpali wzorce z wielokrotnie nagradzanej przestrzeni INTERSECT BY LEXUS w Tokio. Salon na brukselskim lotnisku ma ponad 2000 metrów kwadratowych powierzchni, którą podzielono na kilka stref, by spełnić oczekiwania gości.